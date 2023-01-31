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Цены на ноутбуки в РФ упали до 30% из-за затоваривания рынка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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На российском рынке ноутбуков возник переизбыток — к началу этого года предложение превысило спрос, рассказал «Известиям» сотрудник одного из вендоров. Налаживание параллельного импорта устройств известных брендов и активная экспансия производителей из КНР привели к тому, что предложение на лэптопы в России превысило спрос. В результате цены на многие модели и бренды начали снижаться, отметил собеседник «Известий».

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Выборочная проверка в «Яндексе» действительно показала снижение стоимости на часть моделей от компаний из континентального Китая и с Тайваня — уценка ряда моделей за последние месяцы 2022 года и январь 2023 года составила 15–30%;

«Большую часть прошлого года рынок ноутбуков скорее испытывал дефицит, но уже к концу года ситуация изменилась. Можно сказать, что сейчас мы наблюдаем переизбыток, а перелом в ситуации наступил в ноябре-декабре 2022 года», — подтверждает руководитель направления «Ноутбуки» компании diHouse Роман Овсиенко.

Он отметил, что наибольшие пертурбации рынок испытывает в сегменте игровых моделей. Возник не просто серьезный переизбыток, которого никто не ожидал, но и начались ценовые войны, когда стоимость некоторых игровых моделей снижалась на 30% в моменте, утверждает Овсиенко.

В целом по стране с осени 2022-го по конец января снижение цен на ноутбуки составило около 25%, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. С одной стороны, уже работавшие в России китайские бренды стали активнее продвигать свои лэптопы, с другой, на рынок устремились новые вендоры из КНР. Предложение и уровень конкуренции значительно выросли, падение цен на многие модели на 30% вполне вероятно, отмечает он. При этом, наполнению товарного ряда способствовало налаживание параллельного импорта в конце прошлого года, считает эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Срок изобилия: цены на ноутбуки в России снизились до 30%

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