В Калужской области медики вывели подростка из алкогольной комы

В Калужской области экипаж скорой помощи реанимировал 14-летнюю девочку, которая находилась в алкогольной коме. Об этом в понедельник, 30 января, пишет газета «Весть» со ссылкой на региональный минздрав.

Инцидент произошел на прошлой неделе.

Как отметили в ведомстве, всего за прошедший год калужские бригады скорой помощи 21 раз приходили на помощь детям с алкогольными отравлениями.

Медики рекомендуют относиться к проблеме серьезно.

«Основной способ решить данную проблему — поддержка близких и регулярное лечение психотерапией. Неотъемлемыми частями лечения также станут правильное питание, здоровый сон, активный отдых», — говорится в сообщении.

Ранее, 28 января, кандидат медицинских наук, терапевт, врач ультразвуковой диагностики Ольга Козлова рассказала о причинах остановки сердца, перечислила симптомы, а также меры профилактики для ее недопущения.

Особую настороженность, по словам врача, необходимо проявлять людям с патологиями сердца. Чаще всего причиной остановки становится ишемическая болезнь сердца (ИБС) — на ее долю приходится до 80% случаев.