Врач перечислила причины остановки сердца

Кандидат медицинских наук, терапевт, врач ультразвуковой диагностики Ольга Козлова рассказала о причинах остановки сердца, перечислила симптомы, а также меры профилактики для ее недопущения.

В беседе с сайтом aif.ru в пятницу, 27 января, специалист объяснила, что под остановкой сердца понимают полное прекращение сердечной деятельности, состояние клинической (обратимой) смерти. К ее симптомам относятся потеря сознания, шумное редкое дыхание, отсутствие пульса на крупных артериях, расширение зрачков спустя несколько минут, а также бледность и посинение кожи.

Перед наступлением указанного состояния у человека могут развиться боль или дискомфорт в груди, учащение сердцебиения, чувство нехватки воздуха, слабость в теле, головокружение.

Особую настороженность, по словам врача, необходимо проявлять людям с патологиями сердца. Чаще всего причиной остановки становится ишемическая болезнь сердца (ИБС) — на ее долю приходится до 80% случаев.

Кроме того, рассказала Козлова, внезапная остановка сердца может возникнуть у пациентов с кардиомиопатиями, миокардитами или врожденным пороком сердца, с первичными нарушениями сердечного ритма, а также с врожденными аномалиями проводящей системы сердца.

Козлова отметила, что остановка сердца может произойти и по другим причинам. Например, если у человека есть заболевания почек, из-за лекарственных воздействий, отравления запрещенными веществами, травм, нарушении дыхания, из-за электролитных нарушений, которые появляются при бесконтрольном приеме мочегонных препаратов.

Спровоцировать остановку сердца также могут злоупотребление алкоголем, курение, употребление запрещенных веществ, сахарный диабет, ожирение, наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы у близких родственников, артериальная гипертензия, высокий уровень холестерина в крови, синдром обструктивного сонного апноэ, а также наличие ранее перенесенного инфаркта миокарда.

Помимо этого, по данным исследований, существует также и взаимосвязь между интенсивной физической нагрузкой и развитием внезапной сердечной смерти.

Врач отметила, что в предотвращение внезапной остановки сердца важную роль играет профилактика.

«Сейчас используют комплексный подход, включающий в себя применение медикаментозных, интервенционных (имплантация кардиовертер-дефибриллятора) и хирургических методов профилактики (иссечения или резекции аритмогенного очага, реваскуляризация миокарда)», — рассказала врач.

Козлова подчеркнула важность корректирования артериального давления, поддержания сахара в крови и холестерина в норме, снижения массы тела и отказа от употребления алкоголя и курения.

Врач предупредила, что следует действовать аккуратно, поскольку при выраженных расстройствах питания, а также при их быстрой коррекции можно спровоцировать развитие остановки сердца.

Все меры профилактики должны обсуждаться с квалифицированным врачом. При ухудшении состояния следует незамедлительно вызывать скорую помощь. Врач добавила, что ранняя сердечно-легочная реанимация до прибытия медицинского персонала повышает шансы на спасение.

Опираясь на официальные данные, в России от внезапной сердечной смерти погибает 250 тысяч человек, и при этом тенденция растет. Известно, что к такой проблеме более склонны мужчины.

Ранее в январе врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала не злоупотреблять гипотензивными препаратами при высоком давлении. По ее словам, бесконтрольный прием подобных препаратов чреват слишком сильным снижением давления, из-за чего кровь будет плохо поступать к мозгу. Это, в свою очередь, может привести к инсульту.

В декабре эпидемиолог Сринат Редди рассказал, что недосып и интенсивные тренировки по утрам наносят вред организму. По его словам, серьезные физические нагрузки после пробуждения могут привести к остановке сердца, отмечает телеканал «360».

В ноябре врач-кардиолог Наталия Золотарева рассказала, что при выявлении признаков аритмии у себя или родственников следует немедленно принять все необходимые меры предосторожности, потому что нарушение частоты сердечных сокращений и неправильная работа сердца могут привести к его внезапной остановке, пишет RT.