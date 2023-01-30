Синоптики рассказали о погоде в Брянской области 31 января

Во вторник, 31 января, в Брянской области ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом 30 января пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Днем столбики термометров покажут +1 градус. Ночью — до –6 градусов. Также в ночные часы ожидается снегопад. Порывы ветра будут достигать 11 м/с.

Водителей призвали быть внимательнее на дорогах.

Ранее в этот день «Известия» сообщали об аномально теплой погоде, которая ждет жителей России в начале февраля. Так, температура в Москве ожидается на 5–6 градусов выше нормы, а в Санкт-Петербурге — на 4–6 градусов. Высокие температурные значения сохранятся на протяжении недели, после чего пойдут на спад.