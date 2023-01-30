В начале февраля ожидается аномально теплая погода

Аномально теплая погода ждет жителей России в начале февраля. Так, температура в Москве ожидается на 5–6 градусов выше нормы, а в Санкт-Петербурге — на 4–6 градусов. Высокие температурные значения сохранятся на протяжении недели, после чего пойдут на спад, передает телеканал «Известия». По заявлению научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, первые три месяца нового года погода будет неоднородной и постоянно меняющейся.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.