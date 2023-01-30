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Эдди Мерфи готов вновь озвучивать Осла в сиквеле «Шрек 5»

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Знаменитый актер Эдди Мерфи заявил о готовности вновь озвучивать Осла в сиквеле «Шрек 5». Также комик надеется на спин-офф. Смешной персонаж говорит голосом актера и в других фильмах франшизы. По словам Мерфи, если Dreamworks Animation позовут поучаствовать в проекте, он тотчас согласится. «Я готов, я жду звонка и готов заняться Осликом», — сказал артист в интервью Etalk. Комик считает, что про длинноухого шутника студия должна снять отдельный фильм, как о Коте в сапогах. По его мнению, это очень юмористический и жизнерадостный персонаж, который гораздо смешнее Кота.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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