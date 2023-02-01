Эксперты спрогнозировали курс рубля в феврале

Базовый сценарий предполагает, что в феврале курс доллара США по отношению к рублю сохранится в диапазоне 68–70 рублей за $1, рассказал «Известиям» партнер Capital Lab Евгений Шатов.

По его словам, исполнение бюджетного правила в России, которое началось 13 января, окажет поддержку рублю. Однако исключать колебаний курса нельзя, добавил эксперт.

«Россия по-прежнему остается экспортоориентированной экономикой, поэтому снижение экспортной выручки из-за введения потолка цен на нефть и нефтепродукты может стать причиной ослабления рубля, также сохраняются высокие политические риски (например, введение 10-го пакета санкций со стороны Запада)», — объяснил Шатов.

Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин напомнил, что после периода стабилизации в июне–ноябре 2022 года, когда курс доллара по отношению к рублю находился вблизи отметки в 60 рублей, начался период ослабления курса. При этом ослабление рубля ожидалось с зимы, так как слишком крепкий валютный курс в районе 50–60 рублей был невыгодным для экспортеров и для бюджета, а конъюнктурные факторы стали ухудшаться уже в октябре, отметил он.

В октябре цена на газ в Европе, которая еще летом резко выросла, стала падать, что повлияло на сокращение поступления газовой выручки. Прокудин привел данные Центробанка РФ, согласно которым в декабре сальдо СТО (счет текущих операций — разница между экспортом, зарплатными поступлениями и трансфертами и инвестиционными доходами и импортом и соответствующими расходами) опустилось до $1,7 млрд против $10,3 млрд в ноябре на фоне сообщения о падении цены на экспортируемую нефть, добавил эксперт. В небольшой степени изменение показателя могло объясняться ростом импорта в IV квартале, основная причина — снижение экспорта. В результате наблюдалось ослабление рубля к середине декабря.

Экономист отметил, что в январе обычно традиционно низкий импорт в году, поэтому курс должен был оставаться стабильным.

«При этом, несмотря на сезонный позитив для баланса на валютном рынке, курс рубля не смог заметно укрепиться, сохранив уровень второй половины декабря — 70 рублей плюс-минус 2 рубля», — уточнил он.

Эксперт назвал ситуацию сложной в феврале, учитывая профицит СТО в $1,7 млрд, а не $10 млрд.

«При экспорте в $36 млрд курс рубля должен теоретически ослабнуть к 85 рублям, чтобы сальдо СТО сложилось с профицитом в $10 млрд. Понятно, что такого курса мы в феврале не увидим, но полагаем, что рынок будет двигаться в этом направлении», — уточнил Прокудин.

Ранее, 30 января, первый замминистра экономического развития Илья Торосов в интервью «Известиям» привел прогноз, согласно которому курс рубля в 2023 году составит в среднем 70 рублей за 1$.