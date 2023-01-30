Реклама
Прямой эфир
Армия
В ЛНР заявили об укреплении позиций ВСУ в районе Часова Яра вблизи Артемовска
Экономика
Стоимость банковских карт на черном рынке выросла до 100 тыс.
Происшествия
ВФУ обстреляли ракетами HIMARS Алчевск в Луганской Республике
Мир
Зеленский назвал жесткой ситуацию под Артемовском и Угледаром
Политика
Замглавы МИДа Рябков заявил о последствиях «циничных игр» с поставками оружия Киеву
Экономика
Минэк внесет в ГД законопроект о трансформации процедуры внесудебного банкротства в ближайшие полгода
Мир
Конгрессвумен заявила об угрозе лишить доллар статуса мировой валюты из-за Украины
Армия
Боекомплект ВСУ был уничтожен самым мощным в мире минометом «Тюльпан»
Мир
Еврокомиссар назвал Германию самой пострадавшей от кризиса страной
Мир
«Русская весна» сообщила об уничтожении бригады ВСУ на запорожском направлении
Экономика
В Минэке спрогнозировали средний курс рубля в 2023 году на уровне 70 руб./$
Мир
Шольц исключил возможность поставок истребителей на Украину

В Минэке спрогнозировали средний курс рубля в 2023 году на уровне 70 руб./$

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курс рубля в 2023 году составит в среднем 70 руб./$, спрогнозировал в интервью «Известиям» первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

Пульс рубля: в 2023 году нацвалюте прогнозируют незначительное ослабление
Как поведут себя цены на нефть и от чего будет зависеть курс

«Более широкий диапазон в среднем по году — 68–72 рубля. На ослабление рубля играет восстановление импорта, в том числе за счет параллельного. Кроме того, объективно сократились нефтегазовые доходы, то есть прилив долларов в экономику стал меньше», — пояснил он.

Торосов добавил: уровень в 70 руб./$ — балансовый для экономики. Вариант в 60 руб./$ категорически не устраивает экспортеров — тогда их бизнес становится нерентабельным. Кроме того, от крепкого рубля страдает бюджет, который недополучает доходы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

От крепкого рубля страдает бюджет

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023