В Минэке спрогнозировали средний курс рубля в 2023 году на уровне 70 руб./$

Курс рубля в 2023 году составит в среднем 70 руб./$, спрогнозировал в интервью «Известиям» первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

«Более широкий диапазон в среднем по году — 68–72 рубля. На ослабление рубля играет восстановление импорта, в том числе за счет параллельного. Кроме того, объективно сократились нефтегазовые доходы, то есть прилив долларов в экономику стал меньше», — пояснил он.

Торосов добавил: уровень в 70 руб./$ — балансовый для экономики. Вариант в 60 руб./$ категорически не устраивает экспортеров — тогда их бизнес становится нерентабельным. Кроме того, от крепкого рубля страдает бюджет, который недополучает доходы.

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От крепкого рубля страдает бюджет