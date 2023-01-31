Дерматовенеролог назвала причины сухости кожи

Врач-косметолог, врач-дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время Красоты» Анна Томс рассказала «Известиям» о возможных причинах появления сухости кожи.

Прежде всего она отметила, что сухая кожа бывает врожденной, приобретенной и возрастной. Причин появления данной патологии достаточно много — от неправильного питания до серьезных заболеваний. В частности, сухость кожи может быть связана с развитием эндокринных заболеваний (патологии щитовидной железы или надпочечников, сахарный диабет), различных патологий пищеварительного тракта, нарушениями обмена веществ, некоторыми неврологическими заболеваниями (в том числе неврозами и депрессиями) и другими опасными состояниями.

В отдельную категорию Томс определила предрасположенность к сухости кожи, обусловленную наследственными заболеваниями. К ним, в частности, относятся атопический дерматит, себорея, экзема и псориаз. В данных случаях, отметила косметолог, требуются соответствующее лечение, а также регулярный индивидуально подобранный уход.

«Конечно, сухая кожа не всегда указывает на развитие тех или иных заболеваний. Довольно часто такой симптом связан с нехваткой в организме витаминов и минералов, неправильным питанием, недостаточным количеством потребляемой жидкости, переутомлением, использованием неподходящей косметики, аллергическими реакциями, возрастными изменениями и другими внешними и внутренними факторами», — подчеркнула врач.

Однако в таком случае это также нельзя оставлять без внимания, так как сухость кожи, даже если она является следствием развития какого-то серьезного заболевания, может привести к целому ряду неприятных последствий. Среди них, в частности, снижение тонуса и упругости кожи, раннее появление морщин и трещин, шелушение, различные высыпания и раздражения. Томс рекомендовала добавить к домашнему уходу за кожей несколько косметологических процедур, таких как биоревитализация, плазмотерапия и BBL-фототерапия.

Кроме того, у сухой кожи значительно снижаются защитные функции, из-за чего различным бактериям проще проникнуть в нее. Это, в свою очередь, может привести к развитию бактериальных инфекций кожи и вызвать появление фурункулов, акне, гидрадениту и других.

Томс подчеркнула, что самолечение в случае с проблемами с кожей крайне нежелательно и требует обращения ко врачу.

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