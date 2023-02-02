Названы актуальные варианты инвестирования в 2023 году

В этом году к выбору инструментов для инвестирования нужно подходить в первую очередь с точки зрения минимизации рисков, рассказал «Известиям» аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов, и назвал актуальные варианты для вложения средств.

«В 2022 году инструменты российского фондового рынка демонстрировали значительную волатильность, а возможности для диверсификации у российских инвесторов снизились на фоне частичной блокировки иностранных бумаг в западных юрисдикциях», — напомнил он.

По словам эксперта, рынок облигаций в прошлом году стабилизировался быстрее, в настоящее время доходности облигаций федерального займа и надежных корпоративных бумаг уже не столь волатильны. Однако они могут негативно реагировать на геополитическую или внутреннюю повестку, добавил он.

«В целом, на мой взгляд, в 2023 году к выбору инструментов для инвестирования нужно подходить в первую очередь с точки зрения минимизации рисков, а не гнаться за высокой доходностью в более рискованных инструментах. Тем не менее корпоративные облигации эмитентов с достаточным запасом денежных средств и приемлемыми уровнями долговой нагрузки могут стать хорошей альтернативой вкладам», — уточнил Беспалов.

По мнению аналитика, для людей с длинными горизонтами инвестирования, которым «финансовое положение позволяет в случае чего пересидеть возможные просадки в портфеле», можно рассмотреть вложения в акции.

«За прошлый год индекс Мосбиржи потерял более 40% и в конце января торгуется недалеко от уровней, на которых завершил год. Хотя текущие цены по ряду бумаг могут показаться привлекательными на первый взгляд, рисков для российских компаний прибавилось, а процесс их оценки усложнился на фоне менее подробного раскрытия информации», — рассказал Беспалов.

Эксперт уточнил, что объемы торгов на рынке акций после возобновления торгов весной снизились, а основную долю в них заняли частные инвесторы.

«Определенный оптимизм могут внушать отдельные бумаги банковского сектора, который, судя по данным Центробанка, смог завершить год с прибылью, а в I квартале должен возобновить публикацию отчетности», — подчеркнул он.

Говоря о нефтегазовых компаниях, он уточнил, что их акции могут находиться под давлением в связи с эмбарго Евросоюза на российские энергоресурсы и вероятным увеличением налоговых выплат на фоне роста бюджетного дефицита и необходимости финансировать госрасходы.

«Определенный оптимизм для сырьевого сектора в 2023 году может внушать открытие экономики Китая после ковидных ограничений, однако экспорт энергоресурсов в КНР, хоть и растет, не может полностью компенсировать те объемы, которые ранее экспортировались в Европу», — объяснил аналитик.

Рассматривая ситуацию на валютном рынке, Беспалов уточнил, что санкционные риски для тех, кто предпочитает хранить средства в валютах недружественных стран, сохраняются.

«В этой связи альтернативой доллару и евро может выступить китайский юань, объемы торгов которым на Московской бирже в прошлом году кратно возросли. Для тех, кто хочет не только снизить риски ослабления рубля, но и получить дополнительную доходность, российские компании в 2022 году все чаще стали выпускать облигации в юанях. В 2023 году эта тенденция, вероятно, продолжится», — рассказал эксперт.

Относительно фондов недвижимости, он выразил мнение, что инструменты с экспозицией на склады и логистику представляются более привлекательными по сравнению с фондами, инвестирующими в офисы и торговую недвижимость.

Ранее в этот день частный инвестор Евгений Коваленко высказал мнение, что перспективными для инвестиций являются компании, доход которых приходит из России. Среди секторов для выгодных вложений в 2023 году он назвал ритейл, кибербезопасность и банки.