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Новостройки в ближнем Подмосковье подорожали за год на 15%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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За год квартиры в новостройках ближайшего Подмосковья стали дороже на 15%. Об этом «Известиям» 31 января рассказали аналитики группы компании Ikon Development.

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«Те, кто планирует купить жилье с инвестиционными перспективами, неизбежно сталкиваются с двумя основными дилеммами: первичка или вторичка и Москва или Подмосковье. За последний год недвижимость на вторичном рынке в столице подорожала менее чем на 5%. Столь же скромный прирост в цене характерен и для московских новостроек. В то же время первичные квартиры на территории ближайших областных локаций стали дороже в среднем на 15%», — рассказали в компании.

В 2022 году потенциал вторичной московской недвижимости как подходящего актива для долгосрочного вложения средств был изрядно подорван, отметили аналитики. Каждый четвертый район (из 118) столкнулся с понижением стоимости квадратного метра. Еще столько же продемонстрировали рост в пределах 5%, пояснили эксперты.

В 33 локациях стоимость поднялась на 5–10%, еще в 24 — от 10 до 20%, и лишь Очаково-Матвеевское, Котловка, Братеево и три центральных района — Таганский, Тверской и Мещанский — имели дело с ростом цен более чем на 20%, подчеркнули аналитики.

«Для наглядности необходимо сопоставить эти цифры с показателями городских округов, образующих ближнее Подмосковье (первичное предложение). Из них только Долгопрудный и Котельники, которые суммарно содержат всего 3,5% в рамках взятой выборки, не дотянули до роста в 10%», — рассказали специалисты.

20 января сообщалось, что, по информации аналитиков компании «Метриум», объем предложения на первичном рынке Новой Москвы вырос на 57,7%, средневзвешенная цена 1 кв. м составила 233,7 тыс. рублей (+12% за год), на апартаменты — 226,6 тыс. рублей (+2,5%). Уточнялось, что в 2022 году зафиксирован самый низкий прирост цены кв. м за последние пять лет.

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