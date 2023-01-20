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За год новостройки Новой Москвы подорожали на 12%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Объем предложения на первичном рынке Новой Москвы вырос на 57,7%, средневзвешенная цена квадратного метра составила 233,7 тыс. рублей (+12% за год), на апартаменты — 226,6 тыс. рублей (+2,5%). Об этом «Известиям» рассказали аналитики компании «Метриум».

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В 2022 году зафиксирован самый низкий прирост цены квадратного метра за последние пять лет. В 2021 и 2020 годах скачок составлял примерно 26%, годом раньше — 12,7%, а в 2018 году — 18,7%, отметили в компании.

По данным «Метриум», по итогам 2022 года на рынке жилой недвижимости Новой Москвы экспонировался 41 проект. Суммарный объем предложения на конец периода составил 18 тыс. лотов, из них 96% приходится на квартиры и только 4% — на апартаменты. По сравнению с концом прошлого года объем предложения вырос на 59%.

«На первичном рынке новостроек Новой Москвы на протяжении всего 2022 года наблюдалось расширение экспозиции. На конец года совокупное количество предложений составило 18 тыс. лотов, что в 1,5 раза превышает прошлогодний показатель. Рынок пополнили пять новых проектов, также в трех комплексах произошел рестарт. За год существенно расширилось предложение и в существующих проектах», — рассказала директор по развитию компании «Метриум» Наталья Сазонова.

Новый объем отличался большим количеством компактных предложений — студий и однокомнатных вариантов, добавила она.

Ранее, 14 января, «Известия» писали, что средние ставки по ипотеке на загородную недвижимость стали значительно доступнее, чем на вторичные квартиры. По итогам прошлого месяца разница между средними одобренными ставками в этих сегментах выросла до рекордных 2,3%.

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