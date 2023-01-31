Кот из мешка: обгонит ли «Чебурашку» мультик про рыжего Мориса

За прошедший уикенд посещаемость кинотеатров упала почти на треть: с 3,5 млн до 2,6 млн зрителей. Из них 1,5 млн посмотрели «Чебурашку», чем снова обеспечили картине первое место по сборам: 452 млн. Следом идет мультфильм про рыжего кота «Изумительный Морис», который заработал в несколько раз меньше — 82,6 млн. Замыкает тройку лидеров боевик «Операция «Фортуна» Гая Ричи. «Известия» подводят итоги проката за выходные.

Чебурашка против Мориса

Фильм Дмитрия Дьяченко удерживает лидерство в прокате уже пятую неделю подряд. По данным ЕАИС, суммарные сборы картины составляют чуть более 5,7 млрд рублей. По прогнозам экспертов, к концу недели комедия с ушастым героем гарантированно покорит рубеж в 6 млрд рублей. Как считает президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова, причина аномальной популярности картины ­— любопытство.

— Сейчас фильм собирает как большое событие — не остается зрителей, которых не интересует, что же там за «Чебурашка», бьющий рекорды Голливуда, — объяснила «Известиям» Ольга Зинякова.

По мере снижения количества зрителей в кинотеатрах, показатели «Чебурашки» тоже пошли вниз: за прошедший уикенд картина заработала 452 млн рублей. Хотя в период с 19 по 22 января этот показатель составил 724 млн. Также уменьшилось среднее число зрителей ­— с 56 до 44, и сеансов ­­­­— с 43 тыс. до 34 тыс. За один показ картина теперь зарабатывает 13 тыс. вместо 16,6 тыс. рублей.

Условную конкуренцию «Чебурашке» составляет экранизация бестселлера Терри Пратчетта «Изумительный Морис». Новинку россияне встретили спокойно: на мультфильм сходило около 300 тыс. человек, и он собрал всего 82,6 млн рублей. Количество сеансов у «Мориса» вполовину меньше, чем у «Чебурашки» — 17,6 тыс. Среднее количество зрителей на один показ тоже скромное ­— 17 человек.

По мнению Ольги Зиняковой, новинки пока находятся в тени «Чебурашки». Однако в долгосрочной перспективе они смогут показать себя.

— Основной тенденцией последних месяцев стала долгая отработка релизов, поэтому зрители пока знакомятся с ними, в то время как признанные лидеры собирают большую часть кассы, ­— объяснила эксперт.

Джейсон Стэйтем перехитрил Джерарда Батлера

Третье место по сборам заняла «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать». Хотя боевик остается в тройке лидеров уже три недели, его показатели тоже снижаются. За уикенд он заработал 70,8 млн вместо прежних 130 млн. Уменьшилось и общее количество сеансов — с 16 тыс. до 9 тыс. А среднее количество зрителей на показ осталось прежним ­— 19 человек. Несмотря на общее снижение ажиотажа, россияне продолжают ходить на Гая Ричи, а суммарные сборы картины перевалили за 500 млн.

Новый боевик «Крушение» занял четвертую позицию и собрал за прошедший уикенд 66,5 млн — всего на 4 млн меньше «Операции «Фортуна». Это значительно опережает результат прошлой картины с Джерардом Батлером в главной роли, фильма «Пропавшая». В первую неделю он заработал всего 25 млн рублей, а за всё время проката ­— 65 млн. На «Крушение» сходило 188 тыс. человек, а количество сеансов составило почти 14 тыс. Средняя выручка за один сеанс составляет почти 5 тыс., количество людей на одном показе ­— 14. Таким образом, оба боевика идут ноздря в ноздрю.

Инопланетяне обгоняют котов и шпионов

Короткометражные фильмы продолжают оставаться в топе по сборам. Пятую позицию занимают «Три добрых дела» (52,5 млн), на шестом месте ­— «Комментатор» (49,2 млн), на седьмом — «Быстрые свидания» (14,8 млн), а на восьмом ­— «Мужчины не плачут» (11,3 млн). Как ранее сообщало отраслевое издание «Бюллетень кинопрокатчика», за ними скрывается «Аватар: Путь воды», который показывают зрителям в качестве «предсеансового обслуживания». Чтобы подсчитать примерные сборы нового «Аватара», издание объединило цифры короткометражных фильмов.

Сейчас по этой методике выходит примерно 128 млн рублей. Это больше, чем у «Изумительного Мориса». Так что второе место по сборам в реальности у блокбастера Джеймса Кэмерона. Что касается количества зрителей на сеанс, то «Аватар» побеждает всех: в среднем на один показ приходит 70 человек. Один сеанс «Чебурашки», например, собирает только 44 человека. Если объединить число зрителей, сходивших на короткометражки, то выйдет чуть больше 227 тыс. Это немногим меньше показателей «Изумительного Мориса», но больше, чем у Гая Ричи. О популярности ленты про синих инопланетян говорят средние сборы на сеанс: судя по данным короткометражных картин, получается 39,6 тыс. У лидера проката эта цифра держится на уровне 13 тыс. за сеанс.

Как считает Ольга Зинякова, в феврале в кинотеатрах не стоит ожидать затишья. На посещаемость будут работать уже вышедшие фильмы, отметила она, а также многообещающие новинки, среди которых комедии «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» и «Свободные отношения», мелодрама «Непослушная» с Александром Петровым, хорроры «Зомби: из Пусана в Гангнам» и «Ведьма: реинкарнация». Высоки ожидания и от нового фильма Сергея Урсуляка «Праведник», добавила эксперт.