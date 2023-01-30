Число погибших при взрыве в мечети в Пешаваре возросло до 44
Число погибших в результате теракта в мечети города Пешавара выросло до 44, еще 157 человек получили ранения. Об этом 30 января со ссылкой на официальных лиц сообщил телеканал Geo.
Согласно последним данным, террорист находился в первом ряду во время молитвы. В результате приведенного им в действие взрывного устройства погиб имам мечети Сахибзада Нур Уль Амин.
Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в стране исламистская группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан».
В Пешавар прибыл премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф. Ожидается, что он посетит раненых.
Политика сопровождают министр обороны Хаваджа Асиф, министр информации Марриюм Аурангзеб и министр внутренних дел Рана Санаулла.
Взрыв в мечети прогремел около 13:40 (11:40 мск). По словам очевидцев, он раздался во время молитвы, на которой присутствовало около 120 человек. Часть здания была разрушена взрывной волной. На месте взрыва проводится спасательная операция, так как под завалами находятся люди.
Телерадиовещательная корпорация Би-би-си сообщала о не менее 150 пострадавших. Состояние некоторых пострадавших оценивается как критическое.