Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане возросло до 32

Число погибших при взрыве в мечети в городе Пешавар в Пакистане достигло 32 человек, сообщает в понедельник, 30 января, телеканал Geo со ссылкой на чиновников.

«Взрыв унес жизни 32 человек, 147 пострадали», — говорится в сообщении телеканала.

Взрыв в мечети прогремел ранее в этот день около 13:40 (11:40 мск). По словам очевидцев, он раздался во время молитвы, на которой присутствовало около 120 человек. Часть здания была разрушена.

Телерадиовещательная корпорация «Би-би-си» сообщала о не менее 150 пострадавших. Состояние некоторых пострадавших оценивается как критическое.

По официальным данным, под завалами находятся люди. Теракт осуществил террорист-смертник.