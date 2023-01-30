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В России стали продавать электрокар Voyah Free EVR с новой батареей

Voyah Free EVR: запас хода с новой батареей составит 674 км пробега
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Фото:Voyah
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Официальные дилеры китайской марки Voyah начали продавать в РФ премиальный электрокроссовер с новой батареей, благодаря которой запас хода по циклу WLTP составит 674 км. Об этом 30 января сообщила пресс-служба производителя.

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В комплектацию полноприводной машины входит более 50 наименований различного оборудования, входящих в стандартное оснащение, включая панорамную крышу с регулируемым электрохроматическим затемнением, пневмоподвеску, более 20 интеллектуальных ассистентов водителя и многое другое.

В движение электрокар приводится двумя электродвигателями с пиковой мощностью 694 л.с.(крутящий моментом 1040 Нм). Разгон до 100 км/ч достигается за 4,5 с, а максимальная скорость машины составляет 200 км/ч.

Версия Free EVR оснащается разъемами GB/T для медленной и быстрой зарядки. Время заряда аккумулятора постоянным током от 20% до 80% составляет 35 минут. Время заряда переменным током через разъем GB/T AC, мощностью 7 кВт, от 5 до 100% составит 4,5 часа.

В России кроссовер на электротяге модели в версии EVR доступен в максимальной роскошной комплектации по цене 7 290 000 рублей.

26 января стало известно, что китайский бренд Exeed (входит в Chery) намерен выпустить на российский рынок новую модель кроссовера. Эксперты полагают, что под новой машиной в компании подразумевают купеобразный кроссовер Yaoguang, который дебютировал в Китае в декабре 2022 года. В движение полноприводный кроссовер приводит четырехцилиндровый турбомотор мощностью 261 л.с., который работает с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. В салоне машины установлены цифровая приборная панель, проекционный дисплей и большой экран мультимедийной системы.

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