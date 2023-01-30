На покупку новых авто в 2022 году жители РФ потратили 1,5 трлн рублей

За 2022 год на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 1,5 трлн рублей. Об этом 30 января сообщило агентство «Автостат».

Как указали эксперты, результат 2022 года оказался вдвое ниже уровня 2021 года, став наименьшим за последние 12 лет начиная с 2011 года.

В 2021 году на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили рекордную сумму — чуть более 3 трлн рублей. Как отметили эксперты агентства, падение финансовой емкости российского рынка произошло из-за резкого снижения количества новых автомобилей.

В 2022 году объем рынка новых легковых машин в РФ составил 626,3 тыс. единиц. Это почти в 2,5 раза меньше, чем в 2021 году.

27 января финансовый маркетплейс «Выберу.ру» сообщил, что спрос на онлайн-кредиты для покупки автомобилей в РФ восстановился в январе 2023 года. Онлайн-спрос на автокредиты достиг 91% от показателей 2022 года за аналогичный период. Вновь заработала госпрограмма льготного кредитования на покупку отечественных марок, а банки снижают ставки автокредитования. Если в III квартале 2022 года их средний уровень был 13%, то в январе они опустились до 9−11,9%, уточнили специалисты.