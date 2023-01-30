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На покупку новых авто в 2022 году жители РФ потратили 1,5 трлн рублей

«Автостат»: россияне потратили в 2022 году наименьшее количество денег на покупку новых авто с 2011 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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За 2022 год на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 1,5 трлн рублей. Об этом 30 января сообщило агентство «Автостат».

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Как указали эксперты, результат 2022 года оказался вдвое ниже уровня 2021 года, став наименьшим за последние 12 лет начиная с 2011 года.

В 2021 году на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили рекордную сумму — чуть более 3 трлн рублей. Как отметили эксперты агентства, падение финансовой емкости российского рынка произошло из-за резкого снижения количества новых автомобилей.

В 2022 году объем рынка новых легковых машин в РФ составил 626,3 тыс. единиц. Это почти в 2,5 раза меньше, чем в 2021 году.

27 января финансовый маркетплейс «Выберу.ру» сообщил, что спрос на онлайн-кредиты для покупки автомобилей в РФ восстановился в январе 2023 года. Онлайн-спрос на автокредиты достиг 91% от показателей 2022 года за аналогичный период. Вновь заработала госпрограмма льготного кредитования на покупку отечественных марок, а банки снижают ставки автокредитования. Если в III квартале 2022 года их средний уровень был 13%, то в январе они опустились до 9−11,9%, уточнили специалисты.

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