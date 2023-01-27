В России восстановился спрос на онлайн-автокредиты

Спрос на онлайн-кредиты для покупки автомобилей в РФ восстановился в январе 2023 года. По данным финансового маркетплейса «Выберу.ру», онлайн-спрос на автокредиты достиг 91% от показателей 2022 года за аналогичный период, сообщили 27 января в пресс-службе компании.

Специалисты маркетплейса проанализировали динамику онлайн-спроса на кредитные продукты в первые недели 2023 года. Выяснилось, что одной из наиболее востребованных категорий оказались автомобильные кредиты.

«Уже с начала 2023 года мы видим оживление во всех сегментах кредитования. Несмотря на высокую степень экономической неопределенности в стране, россияне постепенно адаптируются к изменениям. В результате население реализует отложенный спрос, прежде всего в сегменте залогового автокредитования. Вновь заработала госпрограмма льготного кредитования на покупку отечественных марок. В свою очередь, банки снижают ставки автокредитования. Если в III квартале 2022 года их средний уровень был 13%, то в январе они опустились до 9−11,9%», — отметила директор по контенту и аналитике «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Она также сообщила, что в период с 1 по 25 января посещаемость в кредитном разделе маркетплейса была на 69% выше, чем за весь декабрь 2022 года.

22 ноября Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что средний срок автомобильного кредита в России вырос на 8% за год, впервые достигнув пяти лет. Позитивным фактором, оказавшим влияние на рынок в кризисный период, специалисты отметили скидку по программе льготного автокредитования, которая увеличилась с 10 до 20%, а лимит стоимости автомобиля, который можно приобрести в рамках программы, был увеличен с 1,5 млн до 2 млн рублей.