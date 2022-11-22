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Средний срок автокредита в РФ впервые достиг пяти лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Средний срок автомобильного кредита в России вырос на 8% за год, впервые достигнув пяти лет. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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«По данным 4000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре средний срок автокредита впервые составил 5,0 лет, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,0% (в октябре 2021 года — 4,62 года). При этом данный показатель растет 11 месяцев подряд», — подсчитали аналитики НБКИ.

Наиболее значительный рост срока кредита по сравнению с 2021 годом среди крупнейших 30 субъектов РФ по объемам выдачи кредитов этого типа продемонстрировали Москва (+19,2%), Омская (+17,4%), Московская (+17,3%) и Новосибирская (+16,8%) области, а также Санкт-Петербург (+16,8%).

«Увеличение срока кредитования в данном сегменте обусловлено стремлением как банков, так и самих граждан к сокращению долговой нагрузки путем снижения ежемесячного платежа по автокредитам. Иными словами, чем больше срок автокредита, тем меньше заемщик платит по нему каждый месяц», — резюмировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

15 ноября по оценке финансового маркетплейса «Выберу.ру» за 2022 год онлайн-спрос на автокредиты в России упал в четыре раза, до 75% по сравнению к результатам 2021 года. Такой тренд подтвердили и в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). За девять месяцев 2022 года портфель автомобильных кредитов стал меньше почти на 41%. Это говорит о том, что кредиты брали либо реже, либо средняя сумма одного займа в 2022 году оказалась ниже.

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