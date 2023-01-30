Артиллеристы Вооруженных сил (ВС) РФ поразили украинскую военную базу в Очакове и уничтожили несколько иностранных наемников. Об этом 30 января сообщил источник «Известий» в экстренных службах.

«Ночью был нанесен артиллерийский удар по базе ВМС Украины в городе Очаков, <...> где расположено одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций. В результате огневого поражения разрушены системы жизнеобеспечения и причальная инфраструктура», — указал он.

Согласно полученной информации, в результате артиллерийского удара было уничтожено три автомобиля. Известно также о том, что 14 бойцов украинских подразделений было ликвидированы и еще семь получили ранения. По информации источника, среди уничтоженных боевиков были британские наемники, занимавшиеся подготовкой солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) к проведению диверсионных операций.

В свою очередь военный корреспондент «Известий» Денис Кулага сообщил о том, что российская армия выдавливает ВСУ с территории ДНР по всем направлениям: от Угледара до Артемовска и Соледара. Военкор рассказал, что темп наступления невысокий, так как украинские боевики давно превратили каждый город в мощный укрепрайон.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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