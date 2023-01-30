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Автомобильный мост через затон Новинки в Москве построен на 80%

Заммэра Москвы Бочкарев: автомобильный мост через затон Новинки готов на 80%
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Фото: stroi.mos.ru
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Строительство автомобильного моста через затон Новинки на территории бывшей промзоны ЗИЛ в Москве завершено на 80%. Об этом сообщил 30 января заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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Он рассказал, что на сегодняшний день специалисты ведут работы по опусканию пролетного строения моста в проектное положение. По его словам, строительная часть завершится к началу лета.

«После завершения основного конструктива планируется приступить к монтажу барьерного ограждения, устройству дорожного полотна и наружного освещения», — цитирует Бочкарева пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Гендиректор «Мипстройя 1» Константин Маслаков уточнил, что на сегодняшний день полностью готовы подпорные стены и семь из девяти опор. Также готов фундамент, уже ведется подготовка к бетонированию стоек и ригелей.

Кроме того, с обеих сторон моста готово земляное полотно подъездных дорог. Ведется перекладка электрических сетей, устройство дождевой канализации, сетей связи и водопровода.

Мост позволит связать территории комплексного развития «ЗИЛа» и повысит транспортную доступность новых жилых кварталов. Кроме того, сооружение соединит строящуюся Симоновскую набережную с районом Южнопортовый, что позволит разгрузить участки Третьего транспортного кольца, Варшавское шоссе и проспект Андропова.

24 января на портале мэра и правительства Москвы сообщалось, что в 2023 году в городе благоустроят свыше 70 парков и скверов, а также более 1,6 тыс. дворов и придомовых территорий. Помимо этого, приведут в порядок 11 прудов и 19 общественных пространств.

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