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В Москве благоустроят свыше 70 парков и скверов в 2023 году

Мэр Москвы Собянин: в городе благоустроят 74 парка и сквера в 2023 году
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Фото: Агенство городских новостей «Москва»/Ведяшкин Сергей
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В Москве в 2023 году благоустроят 19 общественных пространств, 74 парка и сквера, а также более 1,6 тыс. дворов и придомовых территорий. Об этом 24 января сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

В частности, запланировано благоустройство территории Южного речного вокзала и Цветного бульвара.

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Кроме того, приведут в порядок 11 прудов. Также будет установлено 31 тыс. опор освещения во дворах, на детских и спортплощадках, у школ и детсадов.

В задачи властей на 2023 год входят капитальный ремонт 2,3 тыс. домов, замена 3,2 тыс. лифтов и установка 168 подъемных платформ для маломобильных граждан.

Собянин добавил, что продолжится еще и реконструкция линий электропередачи и тепловых сетей, водоснабжения.

В октябре 2022 года на юго-западе и западе Москвы отремонтировали два крупных коммуникационных коллектора — «Проспект Вернадского» и «Осенний». В частности, были обновлены дренажные системы и гидроизоляция строительных конструкций, восстановлен разрушенный слой бетона, выполнена антикоррозийная защита арматуры, заменены металлические опорные стойки и полки.

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