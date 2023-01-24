В Москве благоустроят свыше 70 парков и скверов в 2023 году
В Москве в 2023 году благоустроят 19 общественных пространств, 74 парка и сквера, а также более 1,6 тыс. дворов и придомовых территорий. Об этом 24 января сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
В частности, запланировано благоустройство территории Южного речного вокзала и Цветного бульвара.
Кроме того, приведут в порядок 11 прудов. Также будет установлено 31 тыс. опор освещения во дворах, на детских и спортплощадках, у школ и детсадов.
В задачи властей на 2023 год входят капитальный ремонт 2,3 тыс. домов, замена 3,2 тыс. лифтов и установка 168 подъемных платформ для маломобильных граждан.
Собянин добавил, что продолжится еще и реконструкция линий электропередачи и тепловых сетей, водоснабжения.
В октябре 2022 года на юго-западе и западе Москвы отремонтировали два крупных коммуникационных коллектора — «Проспект Вернадского» и «Осенний». В частности, были обновлены дренажные системы и гидроизоляция строительных конструкций, восстановлен разрушенный слой бетона, выполнена антикоррозийная защита арматуры, заменены металлические опорные стойки и полки.