Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины из-за высказываний Подоляка
Армия
ВС РФ за сутки уничтожили более 70 украинских военных на донецком направлении
Мир
Новый посол США Трейси прибыла в МИД РФ для вручения копий верительных грамот
Мир
Лавров заявил об обсуждении возобновления прямых рейсов в Пакистан
Мир
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане возросло до 32
Армия
Российские силы заняли более выгодные рубежи в районе Угледара
Общество
Путин отметил необходимость участия граждан в градостроительных решениях
Мир
Известный украинский националист Пальчик уничтожен под Артемовском
Мир
Президент Хорватии назвал действия Запада в отношении Украины аморальными
Мир
На Украине начали выносить приговоры за уклонение от мобилизации
Мир
Истребитель F-4 ВВС Греции упал в Ионическое море
Интернет
Microsoft запустила принудительное обновление Windows 11 до версии 22H2

Sollers перезапустит производственную линию Mazda во Владивостоке

0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Приморья Олег Кожемяко 30 января рассказал, что компания Sollers в августе 2023 года перезапустит производственную линию, на которой прежде во Владивостоке выпускали автомобили Mazda.

Двое из Елабуги: Sollers запустил производство фургонов
Кому адресованы «Атлант» и «Арго»

Перезапуск автозавода поможет повысить индекс промышленного производства на Дальнем Востоке, указал Кожемяко, выступая с докладом перед вице-премьером, полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.

«Показатель по индексу промышленного производства на готовую продукции, думаю, выровняем даже с плюсом», — цитирует губернатора Приморья агентство «Прайм».

15 декабря стало известно, что японская компания Mazda продала принадлежащую ей долю в совместном предприятии во Владивостоке своему российскому партнеру группе Sollers. В Mazda подтвердили закрытие сделки, которая предполагала передачу активов за €1.

В конце ноября прошлого года заместитель главы компании Sollers Зоя Каика рассказала о том, какие машины заменят Mazda на заводе во Владивостоке. Топ-менеджер подтвердила, что предприятие продолжит выпуск кроссоверов среднего ценового сегмента. Нового партнера в Sollers не назвали, но дали понять, что новая марка предложит автомобили, аналогичные по классу японским кроссоверам Mazda CX-5 и CX-9.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023