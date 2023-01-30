Sollers перезапустит производственную линию Mazda во Владивостоке

Губернатор Приморья Олег Кожемяко 30 января рассказал, что компания Sollers в августе 2023 года перезапустит производственную линию, на которой прежде во Владивостоке выпускали автомобили Mazda.

Перезапуск автозавода поможет повысить индекс промышленного производства на Дальнем Востоке, указал Кожемяко, выступая с докладом перед вице-премьером, полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.

«Показатель по индексу промышленного производства на готовую продукции, думаю, выровняем даже с плюсом», — цитирует губернатора Приморья агентство «Прайм».

15 декабря стало известно, что японская компания Mazda продала принадлежащую ей долю в совместном предприятии во Владивостоке своему российскому партнеру группе Sollers. В Mazda подтвердили закрытие сделки, которая предполагала передачу активов за €1.

В конце ноября прошлого года заместитель главы компании Sollers Зоя Каика рассказала о том, какие машины заменят Mazda на заводе во Владивостоке. Топ-менеджер подтвердила, что предприятие продолжит выпуск кроссоверов среднего ценового сегмента. Нового партнера в Sollers не назвали, но дали понять, что новая марка предложит автомобили, аналогичные по классу японским кроссоверам Mazda CX-5 и CX-9.