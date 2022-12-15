Mazda продала свой завод в России группе Sollers

Японская компания Mazda продала принадлежащую ей долю в совместном предприятии во Владивостоке своему российскому партнеру группе Sollers. В Mazda подтвердили закрытие сделки, которая предполагала передачу активов за 1 евро, сообщил 15 декабря портал Quto.

Портал отметил, что на предприятии в 2023 году начнется сборка кроссоверов под новым брендом. Других подробностей о проекте пока нет.

В конце ноября текущего года заместитель главы компании Sollers Зоя Каика рассказала о том, какие машины заменят Mazda на заводе во Владивостоке. Топ-менеджер подтвердила, что предприятие продолжит выпуск кроссоверов среднего ценового сегмента. Нового партнера в Sollers не назвали, но дали понять, что новая марка предложит автомобили, аналогичные по классу японским кроссоверам Mazda CX-5 и CX-9.

Дальневосточный завод Sollers станет на 100% российским, а сборку новых автомобилей наладят по лицензии.

7 декабря автомобилестроительный холдинг Sollers сообщил о создании нового научно-технического центра (НТЦ) в Казани, который расположится на территории технопарка «Идея». Новое подразделение будет сосредоточено на создании новых модификаций легкого коммерческого транспорта (LCV), а также инженерном сопровождении программ локализации всей выпускаемой линейки автомобилей, включая проект по производству новых двигателей. Кроме того центр займется разработкой решений по унифицированным модулям для электрических моделей легких коммерческих автомобилей.