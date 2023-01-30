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Путин порадовался за ставшую лидером по производству черной икры Вологодскую область

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Президент России Владимир Путин порадовался тому, что Вологодская область стала лидером по производству черной икры в стране.

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30 января глава государства провел рабочую встречу с губернатором региона Олегом Кувшинниковым. В ходе нее Путин поинтересовался успехами в производстве икры.

«Наш «Русский икорный дом» — это как раз вологодская черная икра, которая производится на прудах Череповецкой ГРЭС. Да, первое место», — сказал глава области.

«Здорово», — ответил Путин.

13 декабря аналитики онлайн-сервиса «СберМаркет» рассказали, что перед Новым годом россияне стали покупать икру в три раза чаще, чем в остальное время. Среди черной икры жители страны предпочитают осетровую, на нее приходится больше 70% от всех проданных банок. Оставшиеся 30% приходятся на икру стерляди и белуги.

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