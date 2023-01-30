Путин продлил срок госслужбы Сергею Иванову
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока госслужбы спецпредставителю главы государства Сергею Иванову. Документ был опубликован 30 января на официальном интернет-портале правовой информации.
Таким образом, срок госслужбы продлен до 31 января 2024 года.
Иванов является специальным представителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Во вторник, 31 января, он отметил свое 70-летие. Свою должность он занимает с августа 2016 года.
Еще в ноябре 2022 года Путин подписал закон, позволяющий продлить срок нахождения на госслужбе до 70 лет. Нововведение распространяется на некоторые категории сотрудников.
При этом ограничение не распространяется на госслужащих, которых назначает или освобождает от должности президент.