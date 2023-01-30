1 и 2 февраля — выходные в Волгограде: кто отдыхает и кто работает
В честь 80-летия победы в Сталинградской битве власти Волгоградской области объявили выходными 1 и 2 февраля. Кого ожидает дополнительный отдых и какие праздничные мероприятия можно посетить в Волгограде — читайте в материале «Известий».
Кто уйдет на выходные 1 и 2 февраля в Волгограде
Соответствующие распоряжения издали руководители органов исполнительной власти и подведомственных им государственных учреждений. Таким образом, на выходные уходят сотрудники государственных предприятий. Не будут работать также школы и детские сады.
В то же время для бизнеса постановление носит рекомендательный характер и установление выходных остается на усмотрение руководителей. Не обязаны давать выходные сотрудникам и индивидуальные предприниматели.
Тем не менее сотрудники системообразующих предприятий в дни праздников будут работать в усиленном режиме. В частности, это касается медиков, правоохранителей, спасателей, работников ЖКХ и др. Также изменения не коснутся тех, кто работает в сменном графике.
Мероприятия в Волгограде 1 и 2 февраля
В честь памятного события власти региона запланировали ряд торжественных мероприятий. Благодаря выходным принять участие в событиях смогут местные жители. В Волгограде организуют тематические инсталляции и флешмобы. Подробнее о программе мероприятий — в материале «Известий».