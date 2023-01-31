Продажи авто премиальных марок с пробегом в 2022 году выросли на 55%

Эксперты проанализировали статистику продаж автомобилей с пробегом премиальных брендов в возрасте до трех лет в России в 2022 году. Продажи таких машин выросли на 55%, а самыми востребованными моделями в сегменте стали Mercedes-Benz E-класса, BMW 5-й серии, BMW X5 и Lexus RX, сообщили 31 января в пресс-службе платформы «Авито Авто».

«Модели премиум-брендов продолжают пользоваться популярностью у россиян, несмотря на высокую стоимость относительно массового сегмента автомобилей с пробегом. Авто с пробегом в возрасте до трех лет многие рассматривают как прямую альтернативу новой машине», — отметили эксперты «Авито Авто».

Рейтинг самых популярных премиум-моделей на рынке авто с пробегом в возрасте до трех лет возглавил Mercedes-Benz E-класса. В 2022 году на долю модели пришлось 5,6% от всех продаж в указанном сегменте. Средняя цена Mercedes-Benz E-класса составила 4 199 000 рублей.

На втором месте оказался BMW 5-й серии, средняя стоимость которого составила 4,2 млн рублей. На долю модели пришлось 5,2% от всех продаж премиальных авто с пробегом.

Третью строчку рейтинга занял кроссовер BMW X5. Средняя цена машины в 2022 году составила 7,1 млн рублей (доля в продажах — 4,6%). На четвертой позиции по объему продаж оказался автомобиль BMW 3-й серии, средняя стоимостью составила 3 450 000 рублей, а замкнул пятерку самых востребованных люксовых марок с пробегом Lexus RX со средней ценой 5 344 000 рублей (доля в продажах — 3,7%).

На платформе размещено более 17 тыс. объявлений о продаже таких авто, а по оценке экспертов, средняя стоимость трехлетнего премиум-авто с пробегом в России в 2022 году составила 5,3 млн рублей.

24 января стало известно, что на площадке «Авито Авто» выставили автомобиль DeLorean DMC-12, на основе которого была сделана «машина времени» в культовом фантастическом фильме «Назад в будущее». DeLorean DMC-12 1981 года выпуска в фирменном серебристом кузове продается без пробега по России, а все комплектующие автомобиля — оригинальные. Мощность двигателя этого экземпляра составляет 150 л.с. Уникальный автомобиль продается за 8,5 млн рублей.