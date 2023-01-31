Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg сообщил о планах Германии сократить закупки СПГ у России
Мир
Трое сирийских военных ранены при обстрелах в Латакии
Мир
Макрон предостерег Украину от ударов из западного оружия по России
Мир
В МИД России уличили Запад в манипулировании группой ОЗХО в Сирии
Мир
СМИ спрогнозировали поражение Украины в течение полугода
Мир
Число погибших при взрыве в мечети в Пешаваре возросло до 59
Мир
СМИ сообщили о подготовке США к конфликтам с Россией и КНР в Арктике
Мир
Экс-генпрокурор Украины призвал к максимальной мобилизации
Мир
Макрон допустил поставки военных самолетов Украине
Общество
В Минэнерго заявили о достаточном объеме мощностей для снабжения новых регионов
Мир
На Украине предложили объявить импичмент Зеленскому
Армия
Советник Пушилина допустил возможное окружение Артемовска через несколько дней

Продажи авто премиальных марок с пробегом в 2022 году выросли на 55%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты проанализировали статистику продаж автомобилей с пробегом премиальных брендов в возрасте до трех лет в России в 2022 году. Продажи таких машин выросли на 55%, а самыми востребованными моделями в сегменте стали Mercedes-Benz E-класса, BMW 5-й серии, BMW X5 и Lexus RX, сообщили 31 января в пресс-службе платформы «Авито Авто».

Витрина второй свежести: покупатели заинтересовались подержанными авто премиум-класса
Наибольшим спросом в марте пользовались модели Mercedes, BMW и Lexus до трех лет

«Модели премиум-брендов продолжают пользоваться популярностью у россиян, несмотря на высокую стоимость относительно массового сегмента автомобилей с пробегом. Авто с пробегом в возрасте до трех лет многие рассматривают как прямую альтернативу новой машине», — отметили эксперты «Авито Авто».

Рейтинг самых популярных премиум-моделей на рынке авто с пробегом в возрасте до трех лет возглавил Mercedes-Benz E-класса. В 2022 году на долю модели пришлось 5,6% от всех продаж в указанном сегменте. Средняя цена Mercedes-Benz E-класса составила 4 199 000 рублей.

На втором месте оказался BMW 5-й серии, средняя стоимость которого составила 4,2 млн рублей. На долю модели пришлось 5,2% от всех продаж премиальных авто с пробегом.

Третью строчку рейтинга занял кроссовер BMW X5. Средняя цена машины в 2022 году составила 7,1 млн рублей (доля в продажах — 4,6%). На четвертой позиции по объему продаж оказался автомобиль BMW 3-й серии, средняя стоимостью составила 3 450 000 рублей, а замкнул пятерку самых востребованных люксовых марок с пробегом Lexus RX со средней ценой 5 344 000 рублей (доля в продажах — 3,7%).

На платформе размещено более 17 тыс. объявлений о продаже таких авто, а по оценке экспертов, средняя стоимость трехлетнего премиум-авто с пробегом в России в 2022 году составила 5,3 млн рублей.

24 января стало известно, что на площадке «Авито Авто» выставили автомобиль DeLorean DMC-12, на основе которого была сделана «машина времени» в культовом фантастическом фильме «Назад в будущее». DeLorean DMC-12 1981 года выпуска в фирменном серебристом кузове продается без пробега по России, а все комплектующие автомобиля — оригинальные. Мощность двигателя этого экземпляра составляет 150 л.с. Уникальный автомобиль продается за 8,5 млн рублей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023