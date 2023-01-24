В России за 8,5 млн рублей продают автомобиль DeLorean

Автомобиль DeLorean DMC-12, на основе которого была сделана «машина времени» в культовом фантастическом фильме «Назад в будущее», появился в продаже в России. Об этом 24 января сообщила пресс-служба «Авито Авто».

Согласно информации в объявлении, уникальный автомобиль продается за 8,5 млн рублей. DeLorean DMC-12 1981 года выпуска в фирменном серебристом кузове продается без пробега по России, а все комплектующие автомобиля — оригинальные. Мощность двигателя этого экземпляра составляет 150 л.с.

Главная изюминка модели состоит в необычной форме кузова машины с дверьми типа «крыло чайки». Салон двухдверного купе рассчитан на водителя и пассажира.

DeLorean DMC-12 выпускалась североирландской автомобильной компанией DeLorean Motor Company с 1981 по 1983 год. За это время с конвейера сошло порядка 9 тыс. автомобилей. Несмотря на уникальный дизайн, модель не была коммерчески успешной, и лишь участие в фильме «Назад в будущее» подарило DeLorean DMC-12 всемирную известность и многочисленных поклонников.

9 сентября стало известно, что на площадке «Авито Авто» был выставлен редкий ретроавтомобиль ЗИЛ-117 времен генсека Леонида Брежнева. Машина выпущена в 1973 году и является редкой модификацией правительственной модели ЗИЛ-117. В пятиместной машине есть перегородка между первым и вторым рядами сидений. Согласно объявлению, экземпляр является заводским, номера деталей совпадают с номером кузова. В комплекте с автомобилем предлагаются атрибуты того времени: сирена, мигалки и аппарат обеспечения спецсвязи.