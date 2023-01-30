В России появилась новая Toyota Aqua

Российские автопродавцы предложили гибридную модель Toyota Aqua. Компактный хетчбэк с гибридной силовой установкой оценили в 1,7 млн рублей, сообщило 30 января издание «Российская газета».

В основе Toyota Aqua лежит модульная платформа GA-B, которая является разновидностью глобальной архитектуры TNGA. В основе гибрида лежит трехцилиндровый бензиновый мотор с турбонаддувом мощностью 91 л.с. и 80-сильный электромотор.

По габаритам такая Toyota уступает даже Volkswagen Golf: длина машины составляет 4050 мм, а колесная база равна 2600 мм.

Базовые версии хетчбэков оснащены литийионными аккумуляторами, а топовые получили биполярную никель-водородную батарею. Расход топлива за счет электрической «составляющей» снижен в смешанном цикле до 2,8 л на 100 км. Первое поколение машины увидело свет в 2011 году. На домашнем рынке машина выпускается в спортивной версии подразделением Toyota Gazoo Racing.

24 января российские дилеры стали принимать заказы на поставку в РФ по системе параллельного импорта новых компактных кроссоверов Toyota Raize. Модель построена на базе машины Daihatsu Rocky и предлагается в РФ по цене до 2,7 млн рублей. Пятиместный автомобиль оснащен литровым трехцилиндровым бензиновым турбомотором мощностью 98 л.с., который работает с вариатором D-CVT. В зависимости от исполнения кроссовер может быть передне- или полноприводным (Dynamic Torque Control 4WD).