В Словении задержали двух иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу РФ

В Словении задержали двух иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщила 31 января телерадиовещательная компания RTVSLO.

Отмечается, что задержанные работали под видом предпринимателей в Люблине (столица Словении). По предварительным данным, один из них имел аргентинское гражданство.

«Компания, которая служила прикрытием для их деятельности в Словении, официально занимается торговлей недвижимостью и антиквариатом. Оба задержанных имели гражданство третьих стран и не являются гражданами России», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование в отношении подозреваемых было открыто Люблянской прокуратурой еще в декабре прошлого года по представлению словенской спецслужбы.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей, им грозит в общей сложности до восьми лет лишения свободы.

19 января стало известно, что в Швеции приговорили двоих подданных королевства иранского происхождения за шпионаж в пользу России. По данным издания Aftonbladet, один из них получил пожизненный срок, а другой — около 10 лет тюремного заключения.

5 сентября прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о концепции гуманитарной политики России за рубежом. В документе указано, что одним из ее принципов является невмешательство во внутренние дела других стран.