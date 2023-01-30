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«Известия» показали продвижение российских сил на окраинах Угледара

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков 30 января побывал на передовой в кварталах Угледара, где российские военные занимают стратегически важные позиции на окраине города.

По словам Олькова, солдаты активно наступают и действуют бесшумно. При этом в соседнем квартале идут ожесточенные бои. Военные рассказали, что сейчас битва за Угледар перешла в активную фазу — эпицентр боев происходит на юго-востоке города.

«Закрыть вопрос с победой в Угледаре»
Корреспонденты «Известий» — о том, как проходит штурм стратегически важного города на донецком направлении

В наступлении военным также помогают танковые подразделения и передовые бронегруппы. На данный момент Угледар полностью окутан дымом.

«Поражаем цели быстро, чтобы нас не обнаружили, техника себя хорошо показала, даже если используем часто», — рассказал один из наводчиков артиллерии.

Российские солдаты отметили, что потери украинской стороны в городе достигли серьезной отметки — боеспособных подразделений практически не осталось.

Ранее в этот день врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские силы закрепились в восточной части Угледара. Он также указал, что в Артемовске на основных участках российские силы также продвигаются вперед, однако пока об оперативном окружении города говорить рано.

29 января президент Украины Владимир Зеленский назвал тяжелым положение украинских войск на артемовском и угледарском направлениях.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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