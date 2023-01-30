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Умер американский певец Барретт Стронг

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Фото: Getty Images/Wire Image/ L. Busacca
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В американском Детройте на 82-м году жизни скончался певец и автор песен Барретт Стронг. Об этом 29 января сообщается в Twitter-аккаунте музея лейбла звукозаписи Motown.

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«С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине легендарного певца и автора песен Барретта Стронга», — сказано в сообщении.

Стронг родился 5 февраля 1941 года. В 1959-м он записал вокал для песни Money (That's What I Want), которая стала первым хитом для Motown. Впоследствии ее исполняли такие известные группы, как The Beatles, The Rolling Stones и Led Zeppelin.

В середине 1960-х Стронг занялся написанием песен для Motown, многие из которых также стали популярными в США. В 1973 году он стал обладателем премии «Грэмми» в номинации «Лучшая R&B песня» за написание Papa Was a Rollin' Stone.

В 1975 году Стронг возобновил вокальную карьеру и записал четыре альбома.

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