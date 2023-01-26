Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Изумительный Морис» 6+

Режиссёр: Тоби Генкель. Роли дублируют: Сергей Бурунов, Елизавета Шэйх, Филипп Лебедев, Дмитрий Полонский, Александр Груздев, Никита Прозоровский, Людмила Шувалова

Мультфильм о коте Морисе. У него два таланта: говорить и проворачивать аферы. Путешествуя из города в город в компании грызунов, он каждый раз «спасает» местных жителей от нашествия крыс. Но попав в Дрянь-Блинцбург, Морис и его друзья понимают, что этот городок таит в себе нечто опасное. Теперь им предстоит сыграть в кошки-мышки с настоящим злом и разгадать главную загадку этого места.

С 26 января в прокате.

«Я «любила» мужа» 18+

Фото: К.Б.А./Кинокомпания братьев Андреасян

Режиссер: Юлия Трофимова. В ролях: Светлана Ходченкова, Александр Яценко, Павел Ворожцов, Юлия Александрова, Олег Гаас

Сериал о трансформации тихой и послушной домохозяйки в сильную и изобретательную женщину. По сюжету Ксения — образцовая жена и мать. Во всем слушает жадного и неблагодарного мужа. Узнав о его измене, Ксения случайно убивает супруга во время секса.

Теперь домохозяйке предстоит спрятать тело, замести следы, чтобы не попасть в тюрьму и не оставить детей сиротами, а также найти способ, как заработать на жизнь.

С 26 января в онлайн-кинотеатре Premier

«Не хороните меня без Ивана» 16+

Фото: Reflexion Films

Режиссер: Любовь Борисова. В ролях: Дариус Гумаускас, Александр Чичахов, Михаил Сажин, Вячеслав Югов. Елена Маркова

Реальная история, произошедшая в 1910 году в Якутии. Степан Бересеков периодически впадает в летаргический сон. Только русский, сын священника Иван Попов может отличить его состояние от настоящей смерти. Но Попов уезжает в продолжительную этнографическую экспедицию. Степан решает последовать за своим спасителем, чтобы не быть похороненным заживо.

С 26 января в прокате

Театр

«Кладбище понтов» 16+

Фото: Пресс-служба театра «Модерн»

Режиссер: Юрий Грымов. В ролях: Анна Каменкова, Юрий Анпилогов, Владимир Левашев, Александр Борисов, Алексей Баранов, Алексей Багдасаров

Главные герои постановки — автомобили: Бабушка Тойота, Бэха, Майбах, Бентли, Хендай, Додж, Мерс. Это ироничная и трогательная философская притча об ответственности и бесконтрольной силе, хрупком милосердии и умении слышать друг друга, об истинной любви и доброте. Железным персонажам свойственно всё, что есть в каждом из нас: они уверенно «жмут на газ», доказывая друг другу свою крутизну. А в реальности груда фирменного железа — люди без кожи. Они милые, смешные и беззащитные, точно такие, как мы вне посторонних глаз.

27 января, 19:00, Театр «Модерн»

«Трамвай «Желание»» 18+

Фото: Пресс-служба Коляда-Театр

Режиссер: Николай Коляда. В ролях: Василина Маковцева, Ирина Плесняева, Олег Ягодин, Александр Замураев, Наталья Гаранина, Тарас Поддубный, Константин Итунин

Коляда-театр из Екатеринбурга в очередной раз приехал в Москву на гастроли. Труппа привезла большой репертуар, несколько премьер, среди которых — спектакль по пьесе Теннеси Уильямса «Трамвай «Желание».

Мир Бланш Дюбуа разрушен. Утрачены богатство, репутация, мечты. И бывшая учительница английского языка ищет спасения от нахлынувших невзгод в доме сестры Стеллы, живущей с мужем Стэнли в трущобах Нового Орлеана.

2 февраля, 19:00, Театральный центр на Страстном

«История любви» 16+

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Режиссер: Георгий Ковалев. В ролях: Кристина Бабушкина, Игорь Верник, Игорь Золотовицкий, Авангард Леонтьев, Ирина Пегова, Михаил Пореченков, Анна Чиповская

Литературно-музыкальный вечер из программы IV Международного фестиваля искусств в Москве. На сцене будут его руководитель народный артист СССР Юрий Башмет и оркестр «Солисты Москвы». Событие приурочено к 70-летию маэстро и открывает программу юбилейного года, посвященную 125-летию МХТ.

Артисты в сопровождении оркестра прочтут рассказы авторов, знаковых для Художественного театра, — Антона Чехова, Максима Горького, Михаила Булгакова, Ивана Бунина, Александра Куприна, Александра Вампилова. Каждый рассказ — история любви. У каждой — своя музыка, специально написанная композитором Кузьмой Бодровым.

27 января, 19:00, МХТ имени Чехова

«Сицилийская вечерня» 16+

Фото: Мариинский театр

Режиссер: Арно Бернар. В ролях: Ильдар Абдразаков, Ирина Чурилова, Владислав Сулимский, Магеррам Гусейнов, Вячеслав Васильев, Александр Михайлов

Девятнадцатая опера Джузеппе Верди появилась в Мариинском в 2017 году. Поставить ее Валерию Гергиеву предложил Ильдар Абдразаков. Режиссер перенес действие оперы с Сицилии XIII века в Нью-Йорк 1920-х — эпоху гангстеров, знакомую по фильмам «Крестный отец» и «Однажды в Америке». Борьба сицилийцев против захватчиков-французов оборачивается в спектакле борьбой итальянских иммигрантов за осуществление своей американской мечты. США не встречает новых граждан с распростертыми объятиями: полиция Нью-Йорка коррумпирована. Продажный комиссар Монфор и противостоящий ему глава мафии Прочида, фанатичная мстительница Елена и влюбленный в нее максималист Арриго — все показаны в спектакле без прикрас.

31 января. 1 февраля, 19:00, Мариинский-2 (Санкт-Петербург)

«Самоубийца» 16+

Фото: Пресс-служба театра имени Евгения Вахтангова

Режиссер: Павел Сафонов. В ролях: Юрий Цокуров, Екатерина Крамзина, Ольга Тумайкина, Светлана Йозефий, Василий Симонов, Александра Стрельцина, Карен Овеян

Комедия Николая Эрдмана неоднократно ставилась в театре. Павел Сафонов предложил свое прочтение пьесы. Его привлекло столкновение личности, человеческой индивидуальности с социумом, обществом. Как в этих обстоятельствах человеку себя сохранить?

Подсекальников живет с женой и тещей в коммунальной квартире. Он не работает, и мысль об иждивенчестве его очень угнетает. Поссорившись с женой из-за ливерной колбасы, он решает покончить с собой. Жена с тещей и сосед Калабушкин пытаются отговорить его, однако многим его самоубийство оказывается на руку.

30 января, 19:00, Театр Вахтангова, Камерный зал Симоновской сцены

Концерты

«Гоша Куценко и группа «ГК»» 16+

Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Авторский проект с элементами театрального перформанса, поэзии и музыки от заслуженного артиста России. Программа наполнена душевными текстами, акустической музыкой, stand up-номерами и вдохновленной талантом артиста атмосферой. Гоша Куценко широко известен по фильмам «Ёлки», «Любовь-морковь», «Антикиллер», «Дневной дозор», «Ночной дозор», «Балканский рубеж», «Параграф 78». Актер — учредитель благотворительного фонда «Шаг вместе» и единственного в России журнала «Жизнь с ДЦП. Проблемы и решения».

26 января, 20:00, Magnus Locus

«Хор Валаамского монастыря» 6+

Фото: hor.valaam.ru

В программе Рождественского концерта прозвучат яркие и эмоционально глубокие произведения праздника Рождества Христова. Древние распевы, которыми славится монастырь, погрузят слушателя в первые века христианства, откуда берет истоки знаменный, или, как теперь его называют, валаамский распев. В концерте прозвучат произведения Павла Чеснокова, Сергея Рахманинова, а также сочинения, написанные специально для рождественской программы руководителем хора Александром Бордаком.

28 января, 19:00, храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов

Валерий Баринов «Маленький принц» 0+

Фото: Концертный зал Зарядье

Философскую сказку-притчу «Маленький принц» французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери зрители услышат в исполнении народного артиста России Валерия Баринова. В спектакле прозвучит оригинальная музыка для органа Таривердиева, органные шедевры Баха, Регера и Дюрюфле. Музыкальное оформление сказки — Лада Лабзина, орган. А Лилия Чистина представит сказку с помощью песочной анимации.

29 января, 12:00, Концертный зал «Зарядье»

Выставки

«Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли» 6+

Фото: Пресс-служба Третьяковской галереи

На открывшейся выставке представлено 600 экспонатов, среди которых предметы декоративно-прикладного искусства, редкие иконы из собрания Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Проект приурочен к тысячелетию первого письменного упоминания о Суздале. Один из центральных экспонатов — Златые врата суздальского Богородице-Рождественского собора. Более 200 предметов экспонируется впервые. В частности, покрова на гробницы княгини Анны Хованской (1633) и князя Ивана Шуйского (1638) публика прежде не видела.

До 10 мая, Новая Третьяковка, Западное крыло

«Вещь с секретом. Ювелирное искусство XVI–XXI веков»

Фото: Эрмитаж

Экспозиция впервые объединяет ювелирные изделия из коллекции Государственного Эрмитажа, содержащие различные секреты: тайники, сюрпризы, скрытые смыслы. Кольца, табакерки, часы, кубки, медальоны, портбукеты, чернильницы, трости, музыкальные шкатулки. Они созданы западноевропейскими и российскими ювелирами и вызывают восхищение хитроумной выдумкой и мастерством исполнения. Часть экспонатов иллюстрируют бытовавшие в обществе прошлых эпох тайные языки мушек, вееров, цветов, камней. Отдельно выделены предметы, которые были хранителями чувств: медальоны, где прятали локон и портрет близкого человека.

До 11 сентября, Эрмитаж, Синяя спальня Зимнего дворца (Санкт-Петербург)

«Дары и дарители» 6+

Фото: Пресс-служба Музея-усадьбы «Остафьево»-«Русский Парнас»

Экспозиция, посвященная 35-летию возрождения музея. На выставке будет представлено более 80 предметов, среди которых графика и живопись, редкие образцы стекла и фарфора, книги XIX века, предметы мебели и декоративно-прикладное искусство, каслинское литье, полученные в дар музеем от потомков владельцев усадьбы, художников, ученых, коллекционеров и издателей. Посетители познакомятся с портретом Павла Сергеевича Шереметева, хозяина усадьбы, выполненным Василием Павловичем Шереметевым перед войной в 1941 году.

С 28 января 2023 по 8 января 2024, Музей-усадьба «Остафьево» – «Русский Парнас»

«Искра надежды» 6+

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Выставка рассказывает об этапах уникальной военной наступательной операции «Искра» и о подвигах участников сражения. В экспозицию вошло около 100 подлинных раритетов: обмундирование солдат и офицеров Красной армии, оружие, награды, документы, фотографии, плакаты, рисунки фронтовых художников. Среди экспонатов — личные вещи маршала Леонида Говорова, генерал-полковника инженерных войск Аркадия Хренова. Посетители увидят схемы хода боевых действий Ленинградского и Волховского фронтов зимой 1943 года, письмо героев прорыва, предметы, найденные на местах боев на Невском пятачке.

До 18 февраля, Музей Победы

Фестивали и премии

«Золотой орел» 16+

Фото: kinoacademy.ru

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России в 21-й раз наградит престижной кинонаградой «Золотой орел». Торжественная церемония вручения премии пройдет в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм». Экспертный совет отобрал лучших среди лучших. Среди номинантов картины: «Первый Оскар», «Однажды в пустыне», «Сердце пармы», «Здоровый человек», «Чемпион мира». Ольга Сутулова, Юлия Хлынина, Анна Михалкова, Елена Ербакова, Никита Ефремов, Евгений Стычкин, Александр Балуев и другие претендуют на приз как лучшие актеры.

27 января, «Мосфильм»

BUBBLE Comics Con 6+

Фото: BUBBLE Comics Con

Масштабный фестиваль современной культуры, комиксов и игр сменил площадку. Но остался столь же насыщенным по событиям. Главное событие — презентация сериала от «Кинопоиска» «Король и Шут». Гости познакомятся с Константином Плотниковым, сыгравшим Михаила «Горшка» Горшенева, и другими участниками сериальной рок-группы. Еще в программе фестиваля — встречи с любимыми звездами кино: Тихоном Жизневским, Сергеем Горошко, Алексеем Маклаковым, Каем Гетцем, Стасом Барецким. Художников комиксов можно встретить на Аллее Авторов. Также в рамках фестиваля пройдет конкурс косплея, будут представлены новинки издательств, розыгрыши и подарки. Традиционно в рамках Comics Con будут сделаны эксклюзивные анонсы от BUBBLE Studios и компаний-участников.

28, января, Music Media Dome

Масленица в музее-заповеднике «Коломенское» и усадьбе «Измайлово» 0+

Фото: Пресс-служба МГОМЗ

Традиционные масленичные мероприятия с обширной программой. Для всех желающих организованы музейные занятия и мастер-классы, на которых можно будет узнать обо всех традициях и обычаях этого праздника, поиграть в старинные игры, поесть блины и покататься в санях, запряженных лошадьми. Во Дворце царя Алексея Михайловича проводится программа «Боярыня Масленица». Участники смогут побывать на женской половине, где жила русская царица, сестры государя и его маленькие дети. Интерактивная программа «Русская зима»: гости примут участие в костюмированном представлении, их прокатят в конных повозках.

С 1 февраля по 15 марта в музее-заповеднике «Коломенское» и усадьбе «Измайлово»