В Москве сократилось число квартир с отделкой в новостройках

В 2022 году московские застройщики стали чаще продавать квартиры в новостройках без отделки. Наиболее ярко это проявилось на локальном рынке жилья Новой Москвы, где предложение квартир с отделкой и без практически сравнялось, рассказали «Известиям» аналитики «Метриум».

Как уточнили эксперты, рыночные доли квартир с отделкой и без в Новой Москве почти сравнялись — до 47 и 45% соответственно. Год назад преимущество было на стороне жилья с отделкой: 53% против 41%.

Структура предложения изменилась потому, что застройщики быстрее наращивали предложение квартир без ремонта, пояснили специалисты.

«Сокращение предложения квартир с отделкой стало антикризисной реакцией застройщиков. В начале года резко выросли цены на стройматериалы, и поэтому многие отказались от этой опции», — сказал основатель и совладелец группы «Родина» Владимир Щекин.

В старой Москве в целом прослеживаются похожие тенденции. В массовом сегменте рынка новостроек доля квартир без отделки выросла за 2022 год с 16 до 18%, добавляют специалисты, хотя в последние годы такое предложение только увеличивалось, уточнили аналитики.

«Когда клиент берет ипотеку, ему выгодно приобретать квартиру, максимально готовую к заселению. Фактически он включает возможные расходы на ремонт в стоимость кредита. К тому же многие выбирают промежуточный вариант — white box, который позволяет сэкономить на начальном этапе отделочных работ, но оставляет пространство для реализации собственного дизайн-проекта», — отметил генеральный директор компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин.

По данным «Метриум», в новостройках бизнес-класса и раньше квартиры без отделки превалировали в продаже, но в 2022 году их представительство усилилось. Доля таких помещений на рынке выросла за год с 56 до 67%. Похожая ситуация и сегменте новостроек премиум-класса. Здесь доля квартир без отделки увеличилась с 44 до 48%, а помещения с отделкой теперь образуют только 17% предложения против 29% годом ранее. Впрочем, квартир с предчистовой отделкой стало больше: 36% сейчас против 27% в декабре 2021 года, добавили эксперты.

«Аудитория покупателей новостроек премиум-класса весьма требовательная, и угадать ее вкусы, определяя проект дизайна квартир с отделкой, трудно», — пояснил коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

В 2023 году ожидается продолжение тенденции к сокращению квартир с отделкой, сказала управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

«На фоне сокращения спроса застройщики стремятся удерживать цены на приемлемом для покупателя уровне, в том числе и сокращая предложение жилья под ключ, которое, как правило, дороже на 15–20%. Впрочем, может ускориться распространение жилья с предчистовой отделкой в качестве компромиссного варианта в текущих условиях», — считает она.

Ранее, 27 января, эксперт направления «Дом» онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова рассказала «Известиям», как правильно составить смету и на что обратить внимание при ремонте. В первую очередь, по ее словам, необходимо оценить состояние квартиры. Так, в квартире в новостройке, скорее всего, может быть выполнен черновой ремонт: сделана стяжка, выровнены стены, установлены окна. В таких случаях остается косметический ремонт, а значит, нужно рассчитать стоимость отделочных материалов и работу бригады. Также специалист посоветовала покупать стройматериалы с запасом.