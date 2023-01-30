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Автоэксперт рассказал об особенностях вождения в гололед

Автоэксперт Горбачев: при гололеде дистанцию нужно увеличить в два-три раза
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Fotostand/K. Schmitt
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Заснеженные дороги и гололедица заставляют водителя сменить тактику управления автомобилем — «переключить в голове виртуальный рубильник на зимний стиль вождения», заявил 30 января автоэксперт, автор пособий по безопасному вождению Михаил Горбачев.

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«Это означает, что вы автоматически увеличиваете дистанцию, перестаете ездить, условно говоря, на бампере впереди идущего автомобиля. Дистанция вычисляется очень просто: это половина вашей скорости. Если вы едете со скоростью 80 км/ч, дистанция должна быть минимум 40 м. Чтобы сориентироваться и визуально понять это расстояние, обычно столбы вдоль дороги стоят на расстоянии 50 м друг от друга», — рассказал он в эфире интервью радио Sputnik.

Он пояснил: если при торможении под колесами ощущается лед, дистанцию нужно увеличить в два-три раза.

«На автомагистралях, где несколько рядов движения и довольно плотный поток, я советую немного отставать от потока. Тогда вы попадете как бы между двумя волнами и создадите вокруг себя зону безопасности», — пояснил он.

Горбачев напомнил о необходимости плавно тормозить и избегать резких поворотов, никогда не нажимать на педаль газа при повернутых колесах. Эксперт признался, что всегда рекомендует проверять сцепление с дорогой, начиная движение. Выбор скоростного режима также должен подчиняться этому фактору.

«Если сцепление есть, машина начнет клевать носом. Если сцепления нет, вы это сразу заметите. И тогда единственный способ не попасть в аварию — значительно снизить скорость. Там, где вы обычно едете со скоростью 80 км/ч, нужно ехать со скоростью 40 км/ч, а там, где 40 км/ч, — 20 км/ч. Тогда всё будет нормально», — резюмировал он.

Руководитель сервисного направления сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский в декабре прошлого года рассказал, что при отсутствии гаража автомобиль лучше оставлять на закрытых паркингах. Там он будет защищен не только от минусовых температур, но и от угона и вредительства.

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