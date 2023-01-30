Автоэксперт рассказал об особенностях вождения в гололед

Заснеженные дороги и гололедица заставляют водителя сменить тактику управления автомобилем — «переключить в голове виртуальный рубильник на зимний стиль вождения», заявил 30 января автоэксперт, автор пособий по безопасному вождению Михаил Горбачев.

«Это означает, что вы автоматически увеличиваете дистанцию, перестаете ездить, условно говоря, на бампере впереди идущего автомобиля. Дистанция вычисляется очень просто: это половина вашей скорости. Если вы едете со скоростью 80 км/ч, дистанция должна быть минимум 40 м. Чтобы сориентироваться и визуально понять это расстояние, обычно столбы вдоль дороги стоят на расстоянии 50 м друг от друга», — рассказал он в эфире интервью радио Sputnik.

Он пояснил: если при торможении под колесами ощущается лед, дистанцию нужно увеличить в два-три раза.

«На автомагистралях, где несколько рядов движения и довольно плотный поток, я советую немного отставать от потока. Тогда вы попадете как бы между двумя волнами и создадите вокруг себя зону безопасности», — пояснил он.

Горбачев напомнил о необходимости плавно тормозить и избегать резких поворотов, никогда не нажимать на педаль газа при повернутых колесах. Эксперт признался, что всегда рекомендует проверять сцепление с дорогой, начиная движение. Выбор скоростного режима также должен подчиняться этому фактору.

«Если сцепление есть, машина начнет клевать носом. Если сцепления нет, вы это сразу заметите. И тогда единственный способ не попасть в аварию — значительно снизить скорость. Там, где вы обычно едете со скоростью 80 км/ч, нужно ехать со скоростью 40 км/ч, а там, где 40 км/ч, — 20 км/ч. Тогда всё будет нормально», — резюмировал он.

Руководитель сервисного направления сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский в декабре прошлого года рассказал, что при отсутствии гаража автомобиль лучше оставлять на закрытых паркингах. Там он будет защищен не только от минусовых температур, но и от угона и вредительства.