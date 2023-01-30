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Еврокомиссар назвал Германию самой пострадавшей от кризиса страной

Еврокомиссар Джентилони считает Германию одной из наиболее пострадавших стран от кризиса
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Michael Kuenne
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Германия — одна из наиболее пострадавших от кризиса стран, уверен еврокомиссар по экономике, экс-премьер Италии Паоло Джентилони. Осенью 2022 года прогнозы были пессимистичнее, чем положение страны сейчас, отметил он 29 января в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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«Прежде всего мы должны работать над тем, чтобы Европа стала более конкурентоспособной. На самом деле мы имеем дело сразу с несколькими проблемами, некоторые из которых частично совпадают. Во-первых, мы должны защитить нашу экономику от последствий <спецоперации>. Этот кризис в первую очередь затрагивает Европу и развивающиеся страны, а не столько США и Китай», — сказал он.

Джентилони считает, что пик инфляции и прочие показатели экономического состояния ФРГ в норме, тогда как еще полгода назад в Евросоюзе (ЕС) опасались глубокой рецессии и стагфляции в стране. Теперь ситуацию в ее экономике характеризуют как «небольшое сокращение».

«Теперь мы ожидаем, что этот период будет гораздо короче прогнозируемого, и его сменит фаза сдержанного роста», — поделился надеждами еврокомиссар.

Тогда же The Economist сообщил, что бундесвер оказался в наиболее удручающем состоянии, чем когда-либо в истории. Журнал сообщил, что из-за поддержки Украины военные ведомства Германии едва справляются с обеспечением собственной армии.

15 января газета The Wall Street Journal со ссылкой на военных аналитиков предупредила, что резервы США и стран Европы могут сократиться до критического уровня из-за поставок оружия Украине к лету. Это связано с тем, что Украина расходует поставляемые Западом снаряды примерно в два раза быстрее, чем их производят США и союзники.

Ранее, 12 января, бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что страны НАТО до такой степени израсходовали свои военные запасы, что в теории Россия могла бы захватить всю Европу.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Как отмечал прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, НАТО вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину.

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