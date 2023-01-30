С россиян пообещали списать 4,5 млрд рублей без суда

С момента запуска процедуры внесудебного банкротства в 2022 по конец 2022 года с россиян уже списано около 3 млрд рублей. Об этом в интервью «Известиям» сообщил первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

«Процедура внесудебного банкротства постепенно развивается. С момента ее запуска — с 2020 года по конец декабря 2022-го — с россиян списано около 3 млрд рублей. Еще 1,5 млрд рублей уже заявлены должниками и будут списаны по окончании процедур», — подчеркнул он.

По словам Торосова, благодаря новым правилам внесудебного банкротства, которые разрабатывает Минэк, процедура станет доступна для более широкого круга граждан. Но тут нужно еще учитывать и менталитет, добавил первый замминистра экономического развития.

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