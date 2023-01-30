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Минэк внесет в ГД законопроект о трансформации процедуры внесудебного банкротства в ближайшие полгода
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Минэк внесет в ГД законопроект о трансформации процедуры внесудебного банкротства в ближайшие полгода

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Минэкономразвития (Минэк) планирует расширить целевую аудиторию внесудебного банкротства в 2023 году, заявил в интервью «Известиям» первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

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Он уточнил, что к процедуре получат доступ граждане, в отношении которых исполнительное производство длится больше года, и при этом единственные доходы у них — выплаты социального характера: пенсии, пособия беременным женщинам и так далее.

«Также мы собираемся сократить срок, по истечении которого граждане вправе повторно пройти процедуру банкротства. Сейчас это десять лет — мы снижаем этот срок до пяти лет. Кроме того, обсуждаем снижение порога суммы долга, начиная от которой можно подать заявление на внесудебное банкротство, с 50 до 25 тыс. рублей. А верхнюю планку — увеличить с 500 тыс. до 1 млн рублей», — сообщил Торосов.

Он подчеркнул, что такие инициативы Минэк сейчас прорабатывает. В ведомстве планируют в ближайшие полгода внести законопроект в Госдуму.

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