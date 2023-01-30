Эксперт рассказал о целях локальных наступательных боев на юге зоны СВО

Сейчас российская армия в зоне спецоперации владеет инициативой и использует ее для продвижения на южных направлениях, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Но это не наступление, это не какие-то решающие прорывы, а всего лишь владение инициативой и улучшение своего положения. К этому надо относиться одобрительно, но понимать, что такими компактными действиями серьезные конфликты не выигрываются», — объяснил он.

Эти удары позволяют связать угрожающие направления, потому что та же группировка в Запорожье всегда была опасна для нас, отметил эксперт.

«Сейчас мы начинаем выгибать фронт так, что наступать Украине будет крайне сложно, если не сказать невозможно. С другой стороны, это создание предпосылок для нашего наступления. Мы утомляем противника, изматываем его, заставляем вводить резервы. Например, все свои резервы на то наступление, которое они анонсировали, обещали и планировали, они были вынуждены ввести под Угледаром, под Бахмутом (российское название — Артемовск. — Ред.) и уже фактически сточили в боях», — резюмировал Шурыгин.

Вооруженные силы России нанесли поражение противнику и заняли более выгодные рубежи и позиции под Угледаром в ДНР и в районе Дорожнянки в Запорожской области.

На южно-донецком и запорожском направлениях подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили наступательные действия и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Шевченко Донецкой Народной Республики и Дорожнянка Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

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Инициативные группы: ВС России теснят противника в Запорожье