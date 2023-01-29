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Стивена Кинга раскритиковали за ошибку в названии Украины в посте в Twitter

Пользователей Twitter возмутила ошибка в названии страны в посте Стивена Кинга об Украине
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Фото: Global Look Press/Nancy Kaszerman
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Американского писателя Стивена Кинга обвинили в пренебрежительном отношении к украинцам из-за неправильного использования артикля перед названием страны. Украинские пользователи Twitter 29 января упрекнули Кинга в том, что он своим обращением унижает нацию украинцев.

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В посте в поддержку Киева Кинг употребил перед названием страны определенный артикль, написав the Ukraine, что противоречит официальному названию страны на английском языке, которое отстаивает Киев.

В западных СМИ еще в 2017 году отмечали, что украинцев такое обращение возмущает, так как артикль перед словом «Украина» ставит под сомнение ее суверенитет. В связи с чем ошибка подразумевает, что Украину можно воспринимать только через ее отношение к более крупному соседу — России.

«Обращение the Ukraine унизительно для нации», — написал в комментариях пользователь Павел.

«А ведь в школах вас часто ставят в пример как человека, хорошо знающего грамматику. Нельзя говорить the Ukraine», — обратился к Кингу другой пользователь.

«Только это Ukraine (страна), а не the Ukraine (регион). Мы не говорим the England (Англия. — Ред.) или the Finland (Финляндия. — Ред.). Тhe относится к региону или нескольким регионам, объединенным вместе, как the Untied Kingdom (Великобритания. — Ред.)», — добавила Анна.

9 января сообщалось, что в Швейцарии главу департамента социальных служб и здравоохранения кантона Люцерн обвинили в расизме после заявлений об украинских беженцах. В интервью газете Blick Гвидо Граф заявил, что в некоторых ситуациях украинские беженцы намного требовательнее, чем остальные мигранты. Также, по его словам, местных жителей возмущает, что многие из прибывших украинцев не являются «самыми нуждающимися».

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