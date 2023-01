Стивена Кинга раскритиковали за ошибку в названии Украины в посте в Twitter

Американского писателя Стивена Кинга обвинили в пренебрежительном отношении к украинцам из-за неправильного использования артикля перед названием страны. Украинские пользователи Twitter 29 января упрекнули Кинга в том, что он своим обращением унижает нацию украинцев.

В посте в поддержку Киева Кинг употребил перед названием страны определенный артикль, написав the Ukraine, что противоречит официальному названию страны на английском языке, которое отстаивает Киев.

В западных СМИ еще в 2017 году отмечали, что украинцев такое обращение возмущает, так как артикль перед словом «Украина» ставит под сомнение ее суверенитет. В связи с чем ошибка подразумевает, что Украину можно воспринимать только через ее отношение к более крупному соседу — России.

«Обращение the Ukraine унизительно для нации», — написал в комментариях пользователь Павел.

«А ведь в школах вас часто ставят в пример как человека, хорошо знающего грамматику. Нельзя говорить the Ukraine», — обратился к Кингу другой пользователь.

«Только это Ukraine (страна), а не the Ukraine (регион). Мы не говорим the England (Англия. — Ред.) или the Finland (Финляндия. — Ред.). Тhe относится к региону или нескольким регионам, объединенным вместе, как the Untied Kingdom (Великобритания. — Ред.)», — добавила Анна.

