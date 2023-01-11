Швейцарского чиновника обвинили в расизме из-за высказываний об украинцах

В Швейцарии главу департамента социальных служб и здравоохранения кантона Люцерн обвинили в расизме после заявлений об украинских беженцах. Об этом 9 января пишет издание Luzerner Zeitung.

Так, в интервью газете Blick Гвидо Граф заявил, что в некоторых ситуациях украинские беженцы намного требовательнее, чем остальные мигранты. Также, по его словам, местных жителей возмущает, что многие из прибывших украинцев не являются «самыми нуждающимися».

«Население испытывает сильное недовольство, когда беженцы ездят на внедорожниках и одновременно получают социальную помощь», — добавил Граф.

По утверждению Luzerner Zeitung, глава департамента не первый раз так высказывается о беженцах. До этого, 25 октября прошлого года, на заседании кантонального совета он упрекнул украинских беженок за то, что они «просят инъекции ботокса». Однако после интервью Blick Граф столкнулся с обвинениями в расизме.

Например, депутат парламента кантона Урбан Фрай от партии «Зеленые» обвинил чиновника в распространении «заведомо негативных обобщений» в отношении украинцев, а также потребовал от правительства отчета об их положении в Люцерне.

В декабре прошлого года украинский беженец Игорь Исид, проживающий в британском городе Уэльс, рассказал о трудностях и унижениях, с которыми он столкнулся в Великобритании.

По его словам, арендодатели могут выгнать арендатора-беженца на улицу или создать невыносимые условия для его жизни, в том числе вмешиваясь в личную жизнь.

В этом же месяце жители польского Кракова пустили украинских беженцев пожить в свою квартиру, но в скором времени украинцы, как утверждают авторы материала, «устроили из квартиры свалку, а также отказались платить по счетам».

Выгнать беженцев удалось только с привлечением правоохранительных органов и автокрана, при помощи которого полицейские пробрались в квартиру.

По данным на начало декабря 2022 года, в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,8 млн беженцев с Украины.

Украинцы покидают страну из-за проведения Россией специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. После этого беженцы массово мигрировали в Европу.

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