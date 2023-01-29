Британская авиакомпания Flybe заявила о банкротстве

Британский авиаперевозчик Flybe отменил все рейсы и прекратил продажи билетов в связи с банкротством. Как сообщило 29 января агентство Bloomberg со ссылкой на заявление самой авиакомпании в Twitter, перевозчик переведен под внешнее управление.

Пассажирам рекомендовано в случае запланированной поездки не ехать в аэропорт, а проверить сайт авиакомпании или связаться со своим турагентом.



Известно, что уже уволены 277 из 321 сотрудника Flybe, остальные 44 пока сохраняют работу. В авиакомпании назначили временную администрацию.

Flybe выполняла рейсы из Белфаста, Бирмингема и Хитроу в аэропорты по всей Великобритании, а также в Амстердам и Женеву.

Ранее, 9 января, стало известно, что из-за высоких цен на природный газ в Польше старейшая в стране фабрика фарфора вынуждена была начать процедуру банкротства. В результате закрытия фарфоровой фабрики Krzysztof без работы останутся 70 человек.