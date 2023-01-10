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Одна из старейших фабрик в Польше обанкротилась из-за высоких цен на газ

Из-за высоких цен на газ в Польше обанкротилась фабрика фарфора, работавшая почти 200 лет
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Фото: wyborcza.pl
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Из-за высоких цен на природный газ в Польше старейшая в стране фабрика фарфора вынуждена была начать процедуру банкротства. Об этом 9 января сообщила газета Wyborcza.

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«Массовые увольнения в известных компаниях. В районное управление труда в Валбжихе поступило два заявления. Первое касается фабрики фарфора Krzysztof, а второе — производителя керамической плитки Cersanite», — указано в статье.

Как отметили в публикации, в результате закрытия фарфоровой фабрики Krzysztof без работы останутся 70 человек.

«В обосновании компания заявила, что речь идет о прекращении хозяйственной деятельности, которая вызвана ситуацией на рынке газа. Речь идет о росте цен на сырье и отсутствии подписания контрактов на его поставку», — приводит издание слова директора районного управления труда в Валбжихе Мажены Радохоньской.

Как указывается в статье, проблемы на фабрике начались еще в период коронавирусной пандемии, когда с фабрики уволили первых сотрудников, из-за того что предприятие не реализовывало всю произведенную продукцию.

«К сожалению, с ликвидацией фарфоровой фабрики Krzysztof заканчивается эпоха. Жаль, потому что это была последняя из действующих фарфоровых фабрик в Валбжихе», — приводятся в статье слова пресс-секретарь валбжиского магистрата Эдуарда Шевчака.

Ранее, 24 декабря, вице-спикер бундестага ФРГ Вольфганг Кубики заявил о том, что Германия рискует превратиться в дисфункциональное государство-банкрот на фоне энергетических проблем и ряда других внутренних сложностей. Политик также отметил, что его приводит в бешенство решение властей страны отказаться от атомной энергетики и добычи газа в шельфах даже в такой непростой ситуации, в которой находится страна в данный момент.

Европейские страны столкнулись с необходимостью вводить меры по экономии газа на фоне беспрецедентного роста цен на него из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

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