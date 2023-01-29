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«Почему бы не побороться в Кубке России?»

Футболист «Торпедо» Александр Рязанцев — о шансах спасти сезон, жестких сборах в Тамбове и назначении Бердыева в «Сочи»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Московское «Торпедо» идет на последнем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и серьезно отстает от конкурентов. Команда в шести очках от занимающих предпоследнюю 15-ю строчку «Химок» и в семи — от спасительного 14-го места. Чтобы сохранить шансы на спасение, главный тренер автозаводцев Андрей Талалаев пошел на неординарный план подготовки в зимнюю паузу в чемпионате.

Команда раньше других в РПЛ вышла из отпуска, проведя короткий сбор в Тамбове с 6 по 10 января, хотя остальные клубы зимой готовятся в теплых местах вроде Турции, Катара и ОАЭ. О жестких нагрузках и игре в хоккей на тамбовских сборах слухи ходили разные. В интервью «Известиям» между двумя следующими январскими сборами (уже в Турции) о подготовке ко второй части сезона рассказал полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев. Первый вопрос — о возвращении в РПЛ легендарного тренера Курбана Бердыева, возглавившего «Сочи». 36-летний хавбек играл у него в казанском «Рубине», завоевав два золота чемпионата России (2008, 2009) и выиграв Кубок России (2012).

— Курбан Бердыев вернулся в РПЛ, возглавил «Сочи».

— Поздравляю его с этим! Ждем от «Сочи» хороших результатов.

— Уже отметили в календаре матч с ними?

— Ох, не знаю. У нас еще 13 матчей весной, и каждый отмечен красным.

— Как праздник?

— Как праздник и самый ответственный матч, один ответственнее другого будет.

— Каких результатов добьется Бердыев с «Сочи»?

— Давайте про нашу команду. Что Курбан Бекиевич, мы посмотрим на протяжении весенней части сезона, в конце чемпионата. Меня больше интересует судьба «Торпедо».

— Как вам сборы в Тамбове?

— Это был выбор главного тренера — провести их там. Футболистам объявили расписание, в котором сначала был Тамбов, потом Турция. Мы и в прошлом году проходили первый сбор в Москве. Тоже было холодно. Тоже занимались в манеже. Если погода позволяла, делали пробежки на улице.

— Что-то особенно понравилось на этом сборе в Тамбове? Например, игра в хоккей?

— Да нет. Мне больше нравятся тренировки с мячом (улыбается).

— Насколько тяжелые были тренировки?

— Было непросто. Были тренировки, тай-бо, очень интенсивные. Они длились по полтора часа, когда и прыгаешь, и бьешь. Действительно тяжело. И хоккей тоже был непросто — набегаешься за полчаса очень прилично.

— Сами играли ранее в хоккей?

— Давно уже было такое. Обычно собираюсь зимой с друзьями, но в силу обстоятельств такого не было у меня уже года два.

— Были в вашей карьере более тяжелые сборы?

— Сложно оценивать. Сейчас мне уже 36 лет. Когда-то было 20, когда-то было 25 лет. И тяжело сравнивать то, как я это переносил тогда и как переношу сейчас. Но всё было в рабочем режиме. Хорошие нагрузки. Да, непросто, но непросто и 20-летним пацанам.

— Насколько это дало возможность подготовиться к весенней части?

— Естественно, это функциональный сбор. Но были и тренировки с мячами, и контрольная игра с Аланией. Надеюсь, от сбора к сбору, от тренировки к тренировке мы будем всё более готовы к первым матчам после возобновления сезона. Сборы именно для этого. Главное, чтобы уже были во всей готовности, когда будут первые официальные матчи года — в Кубке России с «Акроном» (26 февраля) и в чемпионате с «Краснодаром» (5 марта).

— В кубке будете серьезно биться? Не станете им жертвовать, чтобы сосредоточиться на борьбе за выживание в чемпионате?

— Если можно обыграть любого соперника, то почему бы не побороться и в Кубке России? Там на каждой стадии один матч, где можно обыграть любого и проиграть любому. Поэтому будем серьезно настраиваться.

— За счет чего можете спастись от вылета из РПЛ при очень большом отставании от конкурентов?

— Важно хорошо стартовать в весенней части. Есть четыре-пять туров, чтобы набрать достаточное количество очков и быть непосредственно в борьбе за выживание.

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