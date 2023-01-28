Два истребителя ВВС Индии потерпели крушение в ходе учений

В Индии разбились два истребителя военно-воздушных сил страны. ВВС Индии подтвердили гибель одного пилота. Двое смогли катапультироваться, передает телеканал «Известия». Самолеты вылетели с базы Гвалиор в штате Мадхья-Прадеш, где проходили учения. Предварительно, истребители могли столкнуться в воздухе.

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