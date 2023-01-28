Росгвардия уничтожила предназначенные для переправы через Днепр лодки ВСУ

Росгвардия ликвидировала стоянку лодок, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ), в субботу, 28 января. Украинские военные собирались на них переправиться через реку Днепр. Об этом информирует пресс-служба Росгвардии в Telegram-канале.

«Росгвардейцы сорвали планы противника переправиться на левый берег Днепра», — отмечает ведомство.

Артиллеристы Росгвардии нанесли удары по стоянке и по четырем наблюдательным пунктам ВСУ на правом берегу Днепра, отмечает российское ведомство в беседе с «РИА Новости». Иные детали не приводятся.

Росгвардия подчеркивает, что в общей сложности за минувшую неделю артиллеристы при поддержке подразделений в Херсонской и Запорожской областях выполнили 703 тактические задачи. В частности, они нашли семь схронов с вооружением украинских войск возле дорог и в районе лесополосы.

«Изъяты пулеметы, тротиловые шашки, заряды для снарядов Д-30, гранаты Ф-1 и патроны различного калибра», — рассказывают в Росгвардии.

В конце ноября 2022 года Росгвардия уничтожила лодки для переброски десанта ВСУ через Днепр, нанеся удар по двум стоянкам. Сотрудники ведомства также нанесли удары по 71 району, в которых располагалась живая сила противника.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в ЛНР и ДНР в связи с обстрелами со стороны украинских военнослужащих.

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