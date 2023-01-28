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В США начались протесты из-за гибели избитого полицией афроамериканца

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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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В США начались протесты после того, как избитый при задержании полицейскими афроамериканец Тир Николс скончался в больнице. Об этом написала газета The Washington Post 27 января.

Как отмечает издание, данный инцидент произошел 7 января в Мемфисе (штат Теннеси). Полицейские остановили автомобиль 29-летнего Николса за неосторожное вождение, после чего применили в отношении него электрошокер, перцовый баллончик, били его ногами, кулаками и дубинкой. Издание также отметило, что вызванная полицией скорая ехала на место происшествия 22 минуты.

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Мужчина скончался 10 января в больнице. В статье сообщается, что Николс получил перелом шеи и пережил остановку сердца во время задержания.

После того, как власти штата опубликовали видеозаписи инцидента, люди вышли с протестами на улицу.

«Демонстранты вышли на протесты против убийства Тайра Николса на Риверсайд Драйв в Мемфисе. Таблички с надписью «Правосудие для Тира» видны на акции протеста возле Парка мучеников», — отмечает издание.

Сообщается, что протестующие перекрыли мост через Миссисипи.

Акции прошли также в Нью-Йорке, Вашингтоне и других городах США.

Отмечается также, что пятеро бывших офицеров уже уволены из полиции и обвинены в убийстве. Ведется расследование.

12 января сообщалось о гибели во время задержания полицией в Лос-Анджелесе Кинана Андерсона, двоюрдного брата основательницы движения Black Lives Matter (BLM) Патрисс Карлос. При задержании офицеры повалили Андерсона на землю и несколько раз ударили электрошокерами в спину. Во время задержания он просил перестать и кричал, что с ним хотят поступить так же, как с Джорджем Флойдом.

После этого мужчину доставили в больницу Санта-Моники, где у него остановилось сердце. В настоящее время ведется тщательное расследование случившегося.

Движение за права темнокожих Black Lives Matter получило широкое распространение в 2020 году, когда во время задержания погиб афроамериканец Джордж Флойд. Его собирались арестовать за попытку расплатиться в магазине фальшивой купюрой. После этого в США начались массовые протесты в поддержку темнокожего населения, которые также повлекли за собой беспорядки на улицах.

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