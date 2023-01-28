Истребители Су-30 и Mirage 2000 разбились в Индии

В штате Мадхья-Прадеш в Индии потерпели крушение одновременно два истребителя ВВС Индии — российского производства Су-30 и французского Mirage 2000, передает 28 января агентство Ani.

«Два самолета вылетели с авиабазы Гвалиор в штате Мадхья-Прадеш, где проходили учения», — сказал агентству источник в министерстве обороны Индии.

Организованы спасательные работы на месте происшествия, причина крушения устанавливается. По предварительной информации, два пилота истребителей спаслись, судьба еще одного неизвестна.

18 января стало известно о крушении вертолета в Броварах Киевской области, погибли 14 человек, среди которых министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. Еще 25 человек, в том числе 11 детей, пострадали. 24 января «Страна.ua» назвала причиной крушения вертолета ошибку пилота. Он летел слишком низко в условиях ограниченной видимости из-за сильного тумана и слишком поздно заметил высотный дом.