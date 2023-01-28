В России побили американский рекорд по объему производства минтая

Россия впервые в истории обогнала США по производству филе минтая, объемы достигли почти 140 тыс. т, в то время как в Соединенных Штатах — порядка 138 тыс. т. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) 27 января.

Сельдь под санкциями: что будет с рыбой и морепродуктами Дефицита в ближайшие полгода не предвидится, но некоторые сорта могут подорожать По данным Ассоциации добытчиков минтая, речь идет об объемах производства по итогам 2022 года. По словам ассоциации, объем вылова минтая на Дальнем Востоке достиг одного млн и 905 тыс. т, что на 10,7% больше показателей 2021 года. Выпуск филе минтая морского производства составил 126 тыс. т, что на 22% больше, чем в 2021 году.

Президент АДМ Алексей Буглак отметил, что такого результата удалось добиться, прежде всего, благодаря модернизации и переоборудованию флота. По его словам, в этом году три судна прошли переоборудование для производства сурими, что способствовало росту выпуска этой продукции.

5 декабря Росрыболовство оценило объемы вылова рыбы. Общий объем добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями превысил 4,6 млн т. В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыли более 3,3 млн т ресурсов. Промысел минтая в годовом выражении увеличился почти на 13%, а сельди — на 18%.