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В России побили американский рекорд по объему производства минтая

Объем производства филе минтая в России в 2022 году достиг почти 140 тыс. тонн
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Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов
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Россия впервые в истории обогнала США по производству филе минтая, объемы достигли почти 140 тыс. т, в то время как в Соединенных Штатах — порядка 138 тыс. т. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) 27 января.

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По данным Ассоциации добытчиков минтая, речь идет об объемах производства по итогам 2022 года. По словам ассоциации, объем вылова минтая на Дальнем Востоке достиг одного млн и 905 тыс. т, что на 10,7% больше показателей 2021 года. Выпуск филе минтая морского производства составил 126 тыс. т, что на 22% больше, чем в 2021 году.

Президент АДМ Алексей Буглак отметил, что такого результата удалось добиться, прежде всего, благодаря модернизации и переоборудованию флота. По его словам, в этом году три судна прошли переоборудование для производства сурими, что способствовало росту выпуска этой продукции.

5 декабря Росрыболовство оценило объемы вылова рыбы. Общий объем добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями превысил 4,6 млн т. В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыли более 3,3 млн т ресурсов. Промысел минтая в годовом выражении увеличился почти на 13%, а сельди — на 18%.

Ранее сообщалось, что оптовая цена на социальные виды рыбы, такие как мойва и скумбрия, снизилась по сравнению с прошлым годом. Цены на сельдь и минтай стабилизировались. Эксперты не ожидают дефицита красной икры и рыбы, несмотря на снижение вылова тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке.

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